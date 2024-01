Sono disponibili le classifiche vendita FIMI relative all’intero 2023. Classifica che vedono per la prima volta negli album un podio totalmente rap/urban con Geolier in testa e, a seguire Lazza (disco più venduto del 2022) e Tedua. Chart che documentano anche lo straordinario anno di Sony Music Italy.

Partiamo proprio dal successo della major guidata da Andrea Rosi.

Sony Music Italy, come già approfondito in questo nostro approfondimento, ha occupato la numero uno degli album pià venduti in Italia per 29 volte su 52 settimane con venti primi posti consecutivi. Risultati raggiunti soprattutto grazie al successo del disco di Geolier e di quello di Tedua.

Nella classifica FIMI GfK dei singoli con il maggior numero di download e streaming premium la major ha conquistato il gradino più alto del podio per 19 volte. In totale Sony Music Italy occupa il 50% delle posizioni nelle classifiche Top 10 artisti, album e singoli.

Per quanto riguarda i dati relativi alla Market Share, Sony Music Italia chiude quindi il 2023 con queste percentuali:

33% Top 10 Album

48% Top 100 album

42% nella Top 100 singoli

Andiamo a conoscere nel dettaglio la Top 200 album del 2023. In grassetto gli album internazionali, solo 19 su 100 do cui nessuno in Top 20.



classifiche ALBUM E COMPILATION



Ecco la suddivisione della Top 100 album per Case discografiche/Distributori:

UNIVERSAL MUSIC 39 SONY MUSIC 35 INDIPENDENTI 25 WARNER MUSIC 15 BELIEVE 3 ADA 2 THE ORCHARD 1 ARTIST FIRST 2

Andando nello specifico delle etichette la situazione è la seguente:

ISLAND (Universal) 30 COLUMBIA (Sony) 15 WARNER MUSIC 15 EPIC (Sony) 15 EMI (Universal) 3 CAPITOL (Universal) 3 MILANO OVEST 2 ARISTA 2 SUGAR 2 CAROSELLO 2 MACISTE DISCHI 2 BOMBA DISCHI 2 BMG 1

Geolier – Il Coraggio Dei Bambini- Atto Ii (Columbia/Sony Music) Lazza – Sirio (Island/Universal Music) Tedua – La Divina Commedia (Tour Edition Inferno) (Epic/Sony Music) Pinguini Tattici Nucleari – Fake News (Columbia/Sony Music) Marco Mengoni – Materia (Prisma) (Epic/Sony Music) Sfera Ebbasta – X2Vr (Island/Universal Music) Shiva – Milano Demons (Milano Ovest/Columbia/Sony Music) Tananai – Rave, Eclissi (Capitol/Universal Music) Guè – Madreperla (Island/Universal Music) Ultimo – Alba (Ultimo Records/Believe) Måneskin – Rush! (Are U Coming?) (Epic/Sony Music) Blanco – Innamorato (Island/Universal Music) Drillionaire – 10 (Island/Universal Music) Thasup – C@Ra++Ere S?Ec!@Le (Arista/Columbia/Sony Music) Ernia – Io Non Ho Paura (Island/Universal Music) Marracash – Noi, Loro, Gli Altri Deluxe (Island/Universal Music) Salmo & Noyz Narcos – Cvlt (Columbia/Sony Music) Marracash – Persona (Island/Universal Music) Shiva – Santana Season (Milano Ovest/Columbia/Sony Music) Elodie – Ok. Respira (Island/Universal Music) Rkomi – Taxi Driver (Island/Universal Music) Travis Scott – Utopia (Cactus Jack/Epic/Sony Music) Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon (50Th Anniversary) (Warner Music/Warner Music) Pinguini Tattici Nucleari – Ahia! (Columbia/Sony Music) Emis Killa – Effetto Notte (L’Alba) (Epic/Sony Music) Irama – Il Giorno In Cui Ho Smesso Di Pensare (Warner Music/Warner Music) Lazza – Re Mida (Aurum) (Island/Universal Music) Calcutta – Relax (Bomba Dischi/Sony Music) Baby Gang – Innocente (Warner Music/Warner Music) Bad Bunny – Un Verano Sin Ti (Rimas Entertainment Llc/The Orchard) Sfera Ebbasta – Rockstar (Popstar Edition) (Island / Defjam Recordings/Universal Music) Madame – L’Amore (Sugar/Universal Music) Pinguini Tattici Nucleari – Fuori Dall’Hype (Columbia/Sony Music) Sfera Ebbasta – Famoso (Island/Universal Music) Rose Villain – Radio Gotham (Columbia/Arista/Sony Music) Artie 5Ive – Aspettando La Bella Vita (Trenches Records Ent./Ada/Warner Music) Fedez – Disumano (Columbia/Sony Music) Paky – Salvatore (Island/Universal Music) Harry Styles – Harry’S House (Columbia/Sony Music) Blanco – Blu Celeste (Island/Universal Music) Metro Boomin – Heroes & Villains (Island/Universal Music) Bresh – Oro Blu (Epic/Sony Music) Sfera Ebbasta – Sfera Ebbasta (Island / Defjam Recordings/Universal Music) The Weeknd – After Hours (Island/Universal Music) Annalisa – E Poi Siamo Finiti Nel Vortice (Warner Music/Warner Music) Taylor Swift – Midnights (Island/Universal Music) Angelina Mango – Voglia Di Vivere (21Co/La Tarma/Bmg/Ada/Warner Music) Coez & Frah Quintale – Lovebars (Carosello/Warner Music/Warner Music) Luche’ – Dove Volano Le Aquile Vol. 2 (Columbia/Sony Music) Arctic Monkeys – Am (Domino/Self) Travis Scott – Astroworld (Epic/Grand Hustle/Cactus Jack/Sony Music) Marracash & Guè Pequeno – Santeria (Island/Universal Music) Geolier – Emanuele (Marchio Registrato) (Island/Universal Music) Irama & Rkomi – No Stress (Warner Music / Island/Warner Music/Universal Music) Taylor Swift – 1989 (Taylor’S Version) (Island Records/Universal Music) Ernia – Gemelli-Ascendente Milano (Island/Universal Music) Frah Quintale – Regardez Moi (Undamento/Self) Night Skinny – Botox (Island/Universal Music) Depeche Mode – Memento Mori (Columbia/Sony Music) Gazzelle – Dentro (Maciste Dischi/Artist First/Artist First) Rocco Hunt – Rivoluzione (Epic/Sony Music) Coez – Faccio Un Casino (Undamento/Self) Ultimo – Solo (Ultimo Records/Believe) Massimo Pericolo – Le Cose Cambiano (Epic/Sony Music) Ligabue – Dedicato A Noi (Warner Music/Warner Music) Salmo – Playlist (Epic/Sony Music) Capo Plaza – Hustle Mixtape (Plaza Music/Warner Music/Warner Music) Gazzelle – Ok Un Cazzo (Maciste Dischi/Artist First/Artist First) The Weeknd – Starboy (Island/Universal Music) Maneskin – Teatro D’Ira – Vol. I (Epic/Sony Music) Capo Plaza – 20 (Plaza Music/Sto Records/Warner Music/Warner Music) Imagine Dragons – Mercury Act 1&2 (Emi/Universal Music) Medy – Nove Chiamate (Columbia/Sony Music) Liberato – Liberato (Liberato/Indipendenti) Sick Luke – X2 Deluxe (Carosello/Universal Music) Luchè – Potere (Il Giorno Dopo) (Island/Universal Music) Laura Pausini – Anime Parallele (Warner Music/Warner Music) Ultimo – Colpa Delle Favole (Honiro/Believe) Thasup – 23 6451 (Epic/Sony Music) Tony Boy – Umile (Deluxe) (Warner Music/Warner Music) Miley Cyrus – Endless Summer Vacation (Columbia/Sony Music) Gemitaiz – Eclissi (Tanta Roba Label/Island/Universal Music) The Weeknd – The Highlights (Island/Universal Music) Michael Bublè – Christmas (Warner Music/Warner Music) Neima Ezza – Giu (Epic/Sony Music) Olly – Gira, Il Mondo Gira (Epic/Sony Music) Calcutta – Mainstream (Bomba Dischi/Sony Music) Taylor Swift – Lover (Island/Universal Music) Tedua – Orange County California (Thaurus/Island/Universal Music) Icy Subzero – Sottozero (Matteo D’Alessio/Sony Music) Madame – Madame (Sugar/Universal Music) Emma – Souvenir (Capitol/Universal Music) Boomdabash – Venduti (Capitol / B1/Universal Music) Lewis Capaldi – Divinely Uninspired To A Hellish Extent (Emi/Universal Music) Tedua – Vita Vera – Mixtape, Aspettando La Divina Commedia (Epic/Sony Music) Black Eyed Peas – Elevation (Epic/Sony Music) Capo Plaza – Plaza (Deluxe Edition) (Plaza Music/Warner Music/Warner Music) Kid Yugi – The Globe (Emi/Universal Music) Rosalia – Motomami (Columbia/Sony Music) Artisti Vari – Il Meglio Dello Zecchino D’Oro (Zecchino D’Oro/Sony Music)

Clicca in basso su continua per la classifica singoli:

SINGOLI

Questo il dettaglio per case discografiche/distibutori della classifica singoli:

SONY MUSIC 42 UNIVERSAL MUSIC 32 WARNER MUSIC 19 THE ORCHARD 4 ADA 3 BELIEVE 2 ARTIST FIRST 1 INDIPENDENTI 1

Andando nello specifico delle etichette la situazione è la seguente:

COLUMBIA (Sony) 25 ISLAND (Universal) 23 WARNER MUSIC 16 EPIC (Sony) 15 EMI (Universal) 7 CAPITOL (Universal) 6 MILANO OVEST 4 ARISTA 3 DALE PLAY RECORDS 2 RIMAS ENTERTAINMENT LLC 2

CLASSIFICA SINGOLI 2023

Lazza – Cenere (Island/Universal Music) Marco Mengoni – Due Vite (Epic/Sony Music) Mr.Rain – Supereroi (Warner Music/Warner Music) Finesse Feat. Shiva, Sfera Ebbasta & Guè – Gelosa (Epic/Sony Music) Tananai – Tango (Capitol/Universal Music) Ava, Anna & Capo Plaza – Vetri Neri (Warner Music / Emi/Warner Music) Annalisa – Mon Amour (Warner Music/Warner Music) The Kolors – Italodisco (Warner Music/Warner Music) Bizarrap & Quevedo – Quevedo: Bzrp Music Sessions, Vol. 52 (Dale Play Records/The Orchard) Geolier – Come Vuoi (Columbia/Sony Music) Blanco & Mina – Un Briciolo Di Allegria (Island/Universal Music) Fedez, Annalisa & Articolo 31 – Disco Paradise (Warner Music / Columbia/Warner Music) Drillionaire, Lazza & Blanco Feat. Sfera Ebbasta & Michelang – Bon Ton (Island/Universal Music) Bresh & Shune – Guasto D’Amore (Epic/Sony Music) Pinguini Tattici Nucleari – Rubami La Notte (Columbia/Sony Music) Tedua Feat. Sfera Ebbasta – Hoe (Epic/Sony Music) Miley Cyrus – Flowers (Rca Records Label/Sony Music) Alfa – Bellissimissima (Artist First/Artist First) Angelina Mango – Ci Pensiamo Domani (21Co/La Tarma/Bmg/Ada/Warner Music) Madame – Il Bene Nel Male (Sugar/Universal Music) Matteo Paolillo – Icaro, Lolloflow & Clara – Origami All’Alba (Matteo Paolillo – Icaro/Ada/Warner Music) Geolier Feat. Sfera Ebbasta – X Caso (Columbia/Sony Music) Guè, Anna & Sfera Ebbasta – Cookies N’ Cream (Island/Universal Music) Annalisa – Bellissima (Warner Music/Warner Music) Geolier Feat. Marracash – Il Male Che Mi Fai (Columbia/Sony Music) Rocco Hunt – Non Litighiamo Più (Epic/Sony Music) Bizarrap & Shakira – Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 (Dale Play Records/The Orchard) Achille Lauro & Rose Villain – Fragole (Warner Music/Warner Music) Lazza, Takagi & Ketra – Panico (Island/Universal Music) Geolier Feat. Lazza, Takagi & Ketra – Chiagne (Columbia/Sony Music) Shiva – Non Lo Sai (Milano Ovest/Columbia/Sony Music) Elodie – Due (Island/Universal Music) Tony Effe, Emma, Takagi & Ketra – Taxi Sulla Luna (Island/Universal Music) Pinguini Tattici Nucleari – Ricordi (Columbia/Sony Music) Aribeatz Feat. Ozuna, Gims & Sfera Ebbasta – Mirage (Epic/Sony Music) Marco Mengoni & Elodie – Pazza Musica (Epic/Sony Music) Rhove & Madfingerz – Pelé (Emi/Universal Music) Blanco – L’Isola Delle Rose (Island/Universal Music) Rosa Chemical & Bdope – Made In Italy (Capitol/Universal Music) Ernia, Bresh & Fabri Fibra – Parafulmini (Island/Universal Music) Pinguini Tattici Nucleari – Pastello Bianco (Columbia/Sony Music) Medy Feat. Capo Plaza – Arai (Columbia/Sony Music) Mara Sattei – Duemilaminuti (Columbia/Sony Music) Takagi & Ketra Feat. Shiva, Anna & Geolier – Everyday (Columbia/Emi/Warner Music/Sony Music) Rosa Linn – Snap (Columbia/Sony Music) Coez & Frah Quintale – Alta Marea (Carosello/Warner Music/Warner Music) Tananai – Abissale (Capitol/Universal Music) Pinguini Tattici Nucleari – Giovani Wannabe (Columbia/Sony Music) David Guetta & Bebe Rexha – I’M Good (Blue) (Warner Music/Warner Music) Rosalía & Rauw Alejandro – Beso (Epic/Sony Music) Bad Bunny – Where She Goes (Rimas Entertainment Llc/The Orchard) Tom Odell – Another Love (Sony Music Uk/Sony Music) James Hype & Miggy Dela Rosa – Ferrari (Capitol/Island/Universal Music) Colapesce & Dimartino – Splash (Rca Numero Uno/Sony Music) Ultimo – Alba (Ultimo Records/Believe) Peggy Gou – (It Goes Like) Nanana (Xl Recordings/Indipendenti) Shiva Feat. Sfera Ebbasta – Un Milione Di Volte (Milano Ovest/Columbia/Sony Music) Tedua – Red Light (Epic/Sony Music) David Guetta, Anne-Marie & Coi Leray – Baby Don’T Hurt Me (Warner Music/Warner Music) Capo Plaza – Capri Sun (Plaza Music/Warner Music/Warner Music) Coma_Cose – L’Addio (Epic/Asian Fake/Sony Music) Irama, Rkomi & Shablo – Hollywood (Island / Warner Music/Universal Music/Warner Music) Merk & Kremont, Tananai & Marracash – Un Altro Mondo (Island/Capitol/Universal Music) Thasup Feat. Tedua – Dimmi Che C’È (Arista/Columbia/Sony Music) Stefano Lentini, Matteo Paolillo – Icaro, Lolloflow & Raiz – ‘O Mar For (Rai Com/Believe) Rose Villain Feat. Geolier – Fantasmi (Columbia/Arista/Sony Music) Paola & Chiara – Furore (Columbia/Sony Music) Lazza – Uscito Di Galera (Island/Universal Music) Tedua – Malamente (Epic/Sony Music) Pinguini Tattici Nucleari – Coca Zero (Columbia/Sony Music) Tedua Feat. Baby Gang & Kid Yugi – Paradiso Artificiale (Epic/Sony Music) Rema – Calm Down (Virgin Music/Universal Music) Tony Effe – Boss (Island/Universal Music) Shiva Feat. Geolier – Un Altro Show (Milano Ovest/Columbia/Sony Music) Artie 5Ive Feat. Anna – Anelli E Collane (Trenches Records Ent/Ada/Warner Music) Dargen D’Amico – Dove Si Balla (Island/Universal Music) Bad Bunny – Tití Me Preguntó (Rimas Entertainment Llc/The Orchard) Lazza & Sfera Ebbasta – Piove (Island/Universal Music) Rhove – Ancora (Emi/Universal Music) Bresh & Shune – Altamente Mia (Epic/Sony Music) Geolier Feat. Shiva & Michelangelo – Monday (Columbia/Sony Music) Shiva Feat. Sfera Ebbasta – Alleluia (Milano Ovest/Columbia/Sony Music) Thasup Feat. Lazza & Sfera Ebbasta – S!R! (Arista/Columbia/Island/Sony Music) Mr.Rain & Sangiovanni – La Fine Del Mondo (Warner Music/Warner Music) Fedez, Tananai & Mara Sattei – La Dolce Vita (Columbia/Capitol/Sony Music) Harry Styles – As It Was (Columbia/Sony Music) Lazza – Molotov (Island/Universal Music) Metro Boomin, The Weeknd & 21 Savage – Creepin’ (Island/Universal Music) Måneskin – The Loneliest (Epic/Sony Music) Ernia – Bella Fregatura (Island/Universal Music) Boro, Artie 5Ive & Andry The Hitmaker – Cadillac (Emi/Universal Music) Villabanks – Papaya (Banks Srl/Emi/Universal Music) Dua Lipa – Dance The Night (Warner Music/Warner Music) Manuel Turizo – La Bachata (Epic/Sony Music) Marracash – Crudelia (I Nervi) (Island/Universal Music) Myke Towers – Lala (Wea Latina/Warner Music) The Weeknd – Die For You (Island/Universal Music) Rhove – Shakerando (Emi/Universal Music) Rkomi & Elodie – La Coda Del Diavolo (Island/Universal Music) Irama – A L I (Warner Music/Warner Music)

Questa infine la classifica vinili che, come sapete dal 2024 sparirà per far posto a quella del FISICO.

Pink Floyd – The Dark Side Of The Moon (50Th Anniversary) (Warner Music/Warner Music) Salmo & Noyz Narcos – Cvlt (Columbia/Sony Music) Sfera Ebbasta – X2Vr (Island/Universal Music) Måneskin – Rush! (Are U Coming?) (Epic/Sony Music) Lazza – Sirio (Island/Universal Music) Travis Scott – Astroworld (Epic/Grand Hustle/Cactus Jack/Sony Music) Tedua – La Divina Commedia (Tour Edition Inferno) (Epic/Sony Music) Arctic Monkeys – Am (Domino/Self) The Rolling Stones – Hackney Diamonds (Capitol/Universal Music) Calcutta – Relax (Bomba Dischi/Sony Music) Guè – Madreperla (Island/Universal Music) Taylor Swift – 1989 (Taylor’S Version) (Island Records/Universal Music) Ultimo – Alba (Ultimo Records/Believe) Marracash – Persona (Island/Universal Music) Daft Punk – Random Access Memories (Columbia/Legacy/Sony Music) Michael Jackson – Thriller – 25Th Anniversary Edition (Epic/Sony Music) Depeche Mode – Memento Mori (Columbia/Sony Music) Marracash – Noi, Loro, Gli Altri Deluxe (Island/Universal Music) Tyler The Creator – Igor (Columbia/Sony Music) Pink Floyd – Wish You Were Here (Warner Music/Warner Music)

Andiamo a scoprire gli artisti con più album in classifica e altre curiosità. Cliccate in basso su continua.