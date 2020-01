Nuovo appuntamento con la classifica radio Earone che questa settimana vede Emma Marrone bissare il successo del primo singolo, Io sono bella, e conquistare il podio con il nuovo estratto, Stupida allegria.

Andiamo subito a conoscere nel dettaglio la nuova classifica radio Earone.

Scende alla #20 Shake di LP (-4), alla #19 Easy di Alice Merton (-1) mentre alla #18 risale Blun7 a swishland di tha Supreme (+2).

Posizione numero #17 per Circles di Post Malone (-3), alla #16 sale Spirito nel buio di Zucchero (+3), alla #15 Carillon di Nahaze feat. Achille Lauro (+7) e alla #14 Tutto questo sei tu di Ultimo (+3).

Seguono, in discesa, Ritmo (Bad boys for life) dei The Black Eye Peas & J Balvin alla #13 (-4), Memories dei Maroon 5 alla #12 (-6) e Non avere paura di Tommaso Paradiso alla #11 (-6).

Entriamo in Top 10 dove troviamo proprio alla #10, in risalita, In mezzo a questo inverno di Tiziano Ferro (+1), alla #9 Se ti potessi dire di Vasco Rossi (+3) e alla #8 Al telefono di Cesare Cremonini (+2).

Salgono rispettivamente alla #7 e alla #6, Good as Hell di Lizzo (+1) e South of the border di Ed Sheeran feat. Camila Cabello & Cardi B (+1).

Esce dal podio e scivola alla #5 Dance monkey di Tones and I (-3) mentre alla #4 troviamo Bravi a cadere di Marracash (-1)

Su podio, unica artista italiana, Emma con Stupida allegria (+10), alla #2 Orphans dei Coldplay (-1) mentre Dua Lipa conquista la vetta con la sua Don’t star now (+3).

Clicca su continua per scoprire gli altri brani italiani presenti nella Top 50 della Classifica radio Earone.