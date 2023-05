EarOne: chi è il cantante più amato dalle radio nei primi 4 mesi del 2023? Sul podio un uomo, una donna e una band

Classifica radio gennaio – aprile 2023.

Chi è il cantante più amato dalle radio nei primi 4 mesi del 2023? Andiamo a scoprirlo insieme in questa indagine realizzata da All Music Italia. Partiamo dalla…

Metodologia

Abbiamo preso in considerazione le classifiche settimanali Airplay Radio pubblicate da EarOne relative alle prime 17 settimane del 2023 con le 50 canzoni più trasmesse dalle radio (il nostro sito pubblica tutte le settimane i dati qui).

Abbiamo assegnato 50 punti alla prima classificata, 49 alla seconda e via via fino al 50° posto che ha preso 1 punto.

Abbiamo quindi sommato i punti presi dagli artisti italiani con tutte le loro canzoni da soli, collaborazioni e feat. (in pratica tutte le volte che il loro nome compare tra gli interpreti) e stilato la classifica. Non abbiamo considerato quindi i brani internazionali.

Cosa ne è venuto fuori? Una cosa è certa: il vincitore di Sanremo 2023 Marco Mengoni non è il più amato dalle radio (per ora), così come Ultimo che è ben lontano dalla TOP10, nonostante abbia ben 3 brani in classifica (Alba, Ti va di stare bene, Nuvole in testa).

