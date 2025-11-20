“Codice Rosso”: Clara e Ketama126 insieme in una ballad che racconta il limite dell’amore

Clara Codice rosso, testo e significato del nuovo singolo con Ketama126 fuori dal 21 novembre 2025.

Il brano arriva a pochi giorni dalla versione acustica di Uragani, pubblicata il 12 novembre, e apre un nuovo capitolo nella crescita artistica della cantautrice. Tra live, nuove collaborazioni e una scrittura sempre più personale, il 2025 si sta confermando un anno centrale nel suo percorso.

Clara . Il significato di Codice Rosso feat ketama126

In Codice Rosso Clara racconta una relazione sul punto di collasso emotivo, dove attrazione e fragilità diventano un’emergenza sentimentale. È il momento in cui la passione non basta più a proteggere, ma continua a esercitare una forza magnetica che trascina i due protagonisti verso un confine instabile. Quel “codice rosso” è la soglia in cui l’amore smette di essere cura e diventa allarme, ma non per questo perde intensità.

Il timbro chiaro e diretto di Clara incontra la voce ruvida di Ketama126, un contrasto che trasforma la ballad in un dialogo tra dolcezza e disincanto. Lui porta il lato crudo, lei quello più vulnerabile: due modi di sentire che si sovrappongono per descrivere la stessa dipendenza emotiva, fatta di caos, ritorni e tentativi di salvezza reciproca.

Il testo di Codice Rosso

(Il testo completo verrà inserito qui al momento dell’uscita del brano)

Clara tra nuovi singoli e gli ultimi live del 2025

L’annuncio del brano arriva in un periodo particolarmente intenso per Clara. Dopo aver pubblicato la versione acustica di Uragani, l’artista si prepara a chiudere il suo anno live con due appuntamenti: il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

Due date che segnano la fine di una stagione ricca di musica e concerti, e che anticipano una nuova fase del suo percorso discografico.