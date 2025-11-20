20 Novembre 2025
di
Redazione
News
Condividi su:
20 Novembre 2025

“Codice Rosso”: Clara e Ketama126 insieme in una ballad che racconta il limite dell’amore

Una ballad che incrocia voce e identità diverse

News di Redazione
Clara annuncia il singolo “Codice Rosso” in collaborazione con Ketama126
Condividi su:

Clara Codice rosso, testo e significato del nuovo singolo con Ketama126 fuori dal 21 novembre 2025.

Il brano arriva a pochi giorni dalla versione acustica di Uragani, pubblicata il 12 novembre, e apre un nuovo capitolo nella crescita artistica della cantautrice. Tra live, nuove collaborazioni e una scrittura sempre più personale, il 2025 si sta confermando un anno centrale nel suo percorso.

Clara . Il significato di Codice Rosso feat ketama126

In Codice Rosso Clara racconta una relazione sul punto di collasso emotivo, dove attrazione e fragilità diventano un’emergenza sentimentale. È il momento in cui la passione non basta più a proteggere, ma continua a esercitare una forza magnetica che trascina i due protagonisti verso un confine instabile. Quel “codice rosso” è la soglia in cui l’amore smette di essere cura e diventa allarme, ma non per questo perde intensità.

Il timbro chiaro e diretto di Clara incontra la voce ruvida di Ketama126, un contrasto che trasforma la ballad in un dialogo tra dolcezza e disincanto. Lui porta il lato crudo, lei quello più vulnerabile: due modi di sentire che si sovrappongono per descrivere la stessa dipendenza emotiva, fatta di caos, ritorni e tentativi di salvezza reciproca.

Clara – Codice Rosso feat. Ketama126 copertina

Il testo di Codice Rosso

(Il testo completo verrà inserito qui al momento dell’uscita del brano)

Clara tra nuovi singoli e gli ultimi live del 2025

L’annuncio del brano arriva in un periodo particolarmente intenso per Clara. Dopo aver pubblicato la versione acustica di Uragani, l’artista si prepara a chiudere il suo anno live con due appuntamenti: il 28 novembre all’Orion di Roma e il 30 novembre al Fabrique di Milano.

Due date che segnano la fine di una stagione ricca di musica e concerti, e che anticipano una nuova fase del suo percorso discografico.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Accordo tra Warner Chappell, Gianluca Grignani e Massimo Luca sul brano La mia storia tra le dita 1

Warner Chappell e Gianluca Grignani trovano un accordo (ma nessuno chiede scusa a Laura Pausini)
Sanremo Giovani 2025 – seconda puntata martedì 18 novembre 2025 2

Sanremo Giovani 2025, seconda serata: altri sei artisti, ecco chi passa il turno
Sanremo Giovani 2025 brani più ascoltati su TikTok e Spotify 3

Sanremo Giovani 2025: Seltsam domina TikTok, Nicolò Filippucci cresce su Spotify. I primi segnali dalla gara
album italiani in uscita 2025 4

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Damiano David The First Time testo significato traduzione 5

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
New Music Friday 21 novembre: tutti i singoli italiani in uscita 6

New Music Friday: Radio Date – Tutti i singoli in uscita nella settimana del 21 novembre 2025
Michelle abbandona Amici 25 7

Amici 25, Michelle abbandona la scuola: "Non mi sento pronta". E la Cuccarini propone...
Tommaso Paradiso Forse, testo e significato del nuovo singolo da Casa Paradiso 8

“Forse”: Tommaso Paradiso racconta il dubbio e la fragilità nel nuovo singolo
Levante "Dell'Amore il Fallimento" 9

Levante svela il manifesto del suo nuovo album: "Dell'Amore il Fallimento"
Sanremo Giovani 2025 pagelle All Music Italia 10

Sanremo Giovani 2025, le pagelle dei 24 in gara. Una tragedia di copia, incolla e banalità... si salvano in pochi

Cerca su A.M.I.