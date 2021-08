Cioffi in “Incendio” racconta la vita di chi continua ad amare nonostante le delusioni dell’amore

Cioffi Incendio è il titolo del nuovo singolo fuori su tutte le piattaforme digitali dal 27 agosto.

Prosegue la collaborazione tra il giovane artista e la Hokuto Empire di Francesco Facchinetti con una ballad energica prodotta da Steve Tarta.

Questo nuovo singolo arriva dopo Anima Fragile, Fuochi d’Artificio, Laura e la recente Diecimila Bugie. Quest’ultima, grazie ai TiToker sotto contratto con Facchinetti, è entrata nei trend della nota piattaforma.

CIOFFI INCENDIO

Ecco come Cioffi racconta questa canzone scritta insieme a Steve Tarta e Riccardo Castiglioni:

«INCENDIO racconta la storia di chi, nonostante abbia avuto tante difficoltà, continua ad amare la vita ogni giorno.

È la storia di chi in amore è stato punto da tante spine, ma continua ad amare tutte le rose. Di chi nel cuore ha vissuto la guerra e aspetta la pace di un re o di una regina.

Ognuno di noi cerca e troverà un fuoco altrui che possa alimentare il proprio, così da vivere finalmente a pieno se stesso. Perché distanti siamo un fuoco spento, ma da una fiamma, insieme, questo incendio nascerà“.

Qui a seguire testo e audio del brano.

Quegli occhi grandi che celano tutto

E il segreto lo sai solo te

Un cuore che conosce solo la guerra

E aspetta ora la pace di un re

E quel sorriso che ormai è una corazza

Ma sai è la cosa più bella che c’è

Sin da bambina eri già troppo ragazza

Parla sta gente ma che sa di te

Uno scudo costruito

Per paura di soffrire

Tu una chiave troppo rara

Per un mondo da scoprire

Il passato è come un libro

di polvere vivrà

un graffio sulla pelle

Che col tempo guarirà

E quello sguardo non chiede paura

Felicità nelle piccole cose

tu bella che ti han solo punto ma

Continui ad amar tutte quante le rose

Vieni con me

Perché distanti sento un fuoco dentro

Basta una goccia sola e questo incendio, incendio, incendio passerà

Vieni con me

Perché distanti siamo un fuoco spento

Ma da una fiamma insieme questo incendio nascerà

Basta

Ed il motivo lo sai solo te

La pelle in cerca di una carezza

Di una mano che ancora non c’è

E quello sguardo non chiede paura

Felicità nelle piccole cose

Tu bella che ti han solo punto

Ma continui ad amar tutte quante le rose

Ridi hai già sofferto il tempo non tornerà

La vita a volte è strana tu prendila come va

Tu che nel buio curi le tue botte

Ti chiudi il giorno e ti apri di notte

Vieni con me

Perché distanti sento un fuoco dentro

Basta una goccia sola e questo incendio, incendio, incendio passerà

Vieni con me

Perché distanti siamo un fuoco spento

Ma da una fiamma insieme questo incendio nascerà

Che sei vita quando sbagli

E cerchi comprensione

Come un treno di speranza che si ferma alla stazione

Senza sogni e direzioni

Io non so camminare

Ma è salto dopo salto che io imparerò a volare

Mi ricordo di quel bimbo che sapeva il tuo colore

Fra i ragazzi della gente raccontava una canzone

Dipingendoti in un sogno

Senza averti e mai trovarti

Ma la vita ha detto esisti

Ora insegnami ad amarti

Vieni con me

Perché distanti sento un fuoco dentro

Basta una goccia sola e questo incendio, incendio, incendio passerà

Vieni con me

Perché distanti siamo un fuoco spento

Ma da una fiamma insieme questo incendio nascerà