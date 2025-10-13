Cinevox ReFramed un album per riscoprire autentiche perle della musica da film

Cinevox reframed, disponibile dal 24 ottobre, è il progetto discografico di dieci artisti della nuova scena musicale italiana che campionano nove album tra le più belle colonne sonore del cinema italiano, composte da Piero Umiliani, Piero Piccioni e Riz Ortolani.

Whitemary, Gaia Banfi, Studio Murena, Il Mago Del Gelato, Lowtopic, WISM, GodBleesComputers, Agenda Dei Buoni Propositi, RBSN, Coca Puma hanno dato spazio alla propria creatività, generando brani originali ed in questo progetto condividono un profondo legame con il mondo delle colonne sonore.

Ogni artista ha creato un progetto variegato attraverso l’elettronica che è il filo conduttore dando un’identità unica, mantenendo una coerenza stilistica e narrativa complessiva.

Con questo album, Cinevox desidera far riscoprire autentiche perle della musica da film, valorizzandole attraverso una rilettura contemporanea e rivolgendosi soprattutto alle generazioni più giovani di ascoltatori, che possono così scoprire la straordinaria eredità culturale di Ortolani, Piccioni e Umiliani.

Cinevox

In oltre sessant’ anni di storia, Cinevox è riuscita a riunire diversi grandi autori rappresentativi del rinnovamento della musica italiana, tra cui Ennio Morricone, Piero Piccioni, Piero Umiliani, Armando Trovajoli, Giorgio Gaslini, Nino Rota, Riz Ortolani, Nicola Piovani, Keith Emerson, The Goblin e molti altri.

Il progetto grafico della copertina del vinile, inoltre, vede una signora in copertina, che rappresenta il passato e l’eredità artistica dei grandi compositori, mentre nel retro c’è lei stessa da giovane: guarda verso il futuro, in avanti, a simboleggiare che il ciclo vitale delle colonne sonore si rigenera e rimane sempre attuale.

Cinevox ReFramed

Cinevox ReFramed sarà presentato in anteprima in tre eventi eccezionali:

martedì 21 ottobre ROMA

Casa del Cinema, dalle ore 19:00, Largo Marcello Mastroianni 1

Talk moderato da Federico De Feo , con Whitemary , Coca Puma , Rbsn e gli eredi di Riz Ortolani e Piero Piccioni.

Casa del Cinema, dalle ore 19:00, Largo Marcello Mastroianni 1 Talk moderato da , con , , e gli eredi di Riz Ortolani e Piero Piccioni. mercoledì 22 ottobre MILANO

ONDA Listening Bar, dalle 19:00, via Bonvesin de la Riva 3

Listening session + selezione musicale dallo storico archivio Bixio, a cura di Il Mago del Gelato

ONDA Listening Bar, dalle 19:00, via Bonvesin de la Riva 3 Listening session + selezione musicale dallo storico archivio Bixio, a cura di giovedì 24 ottobre NAPOLI

LENTO HI-FI, dalle 20:00, via Giovanni Paladino 23

Listening session + selezione musicale dallo storico archivio Bixio, a cura Whitemary

Clicca su Continua per scoprire la tracklisti di Cinevox ReFramed