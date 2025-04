Cicco Sanchez torna con una riflessione sul tempo e chiede “Un Giorno In Più”

Cicco Sanchez, Un Giorno In Più: significato del testo del nuovo singolo

Già disponibile in rotazione radiofonica e su tutte le principali piattaforme di streaming e download, Un Giorno In Più (ADA / Warner Music Italy) è il nuovo singolo di Cicco Sanchez.

Il brano rappresenta il primo capitolo di una raccolta di pezzi che raccontano una nuova fase artistica e personale dell’artista: una sorta di playlist autobiografica che dà voce alla sua parte più intima e profonda.

CICCO SANCHEZ, “UN GIORNO IN PIù”: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

Un Giorno In Più è una riflessione sul valore del tempo, ma anche un’introspezione sulla dicotomia tra eventualità e realtà, velocità e immobilità.

“Questa canzone è nata dal bisogno di fermarmi e ascoltarmi, in una notte in cui pensavo a tutto quello che non riesco a fare, non per mancanza di voglia, ma per tutti quei blocchi che non sai spiegare”, ha raccontato Cicco Sanchez a proposito del brano.

Poi, ha aggiunto: “Un Giorno In Più parla di ciò che rimandiamo ogni giorno: un abbraccio, una parola, un gesto. Di quelle cose che finiscono in fondo alla lista, finché diventa troppo tardi. Se avessi un giorno in più, lo userei per fare pace, per amare e amarmi, per stare con le persone che amo, senza filtri e senza fretta”.

Ed ecco che il brano non fa altro che rivelare una lista di desideri procrastinati e incompiuti, cristallizzati da una paralisi emotiva, in bilico tra volontà e inabilità.

TESTO DEL BRANO

Se avessi un giorno in più

Abbraccerei mio padre

Lo potrei perdonare

Se avessi un giorno in più

Vorrei passarlo al mare

Lontano dal caos

Se avessi un giorno in più

Ti sposerei

Vorrei fossi tu,

Vorrei fossi tu

E ti dirò tutto

Su un volo per New York

E ti sembrerà assurdo

In un giorno di luglio

Avere i brividi lungo la schiena

Io volevo dirti

Che mi prenderei cura di me

Se solo avessi un giorno in più

Ti asciugherei le lacrime

Se solo avessi un giorno in più

Se solo avessi un giorno in più

Se avessi un giorno in più

Lo passerei a parlarti

Di quanto ci ho sperato

Quanti inverni, quante estati

Se avessi un giorno in più

Mamma, io lo darei a te

Che in confronto ad una vita

In fondo, che cos’è?

Se avessi un giorno in più

Lo passerei con Simo

A zonzo in motorino

Come da ragazzini

Solo per fare un giro

Con quel profumo d’erba tagliata

Il cielo blu e il sole che bruciava

L’ultimo e poi ritorniamo a casa

Io volevo dirti

Che mi prenderei cura di me

Se solo avessi un giorno in più

Ti asciugherei le lacrime

Se solo avessi un giorno in più

Se solo avessi un giorno in più

Ti dirò tutto

Su un volo per New York

E ti sembrerà

In un giorno di luglio

Avere i brividi lungo la schiena

We are happy sad