Inedita coppia formata da Cicco Sanchez e Casadilego per il singolo “Ora o mai più”

Torna Cicco Sanchez e questa volta lo fa con un singolo, Ora o mai più, in duetto con la vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, Casadilego.

Il brano, fuori da venerdì 19 novembre è prodotto da JVLI ed esce per Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

Da una parte Cicco Sanchez, nato e cresciuto a Torino, Cicco Sanchez è un artista e autore urban pop. Una carriera cominciata a 14 anni nella sua cameretta che lo porta a partecipare ad alcune serate Hip Hop di Torino, dove conosce e stringe amicizia con alcuni artisti emergenti dei primi anni duemila, uno di loro è Fred De Palma.

I suoi brani da indipendente hanno raggiunto nel corso dell’ultimo anno complessivamente oltre 50 milioni di streaming (audio e video) e la certificazione Disco d’oro FIMI con il brano Girasole. A settembre 2021 pubblica il singolo poster, prodotto da Michelangelo. Ma Cicco Sanchez non è solo un grande artista ma anche un ottimo autore, infatti, ha firmato numerosi brani che, nel tempo, hanno ottenuto oltre 20 Dischi di Platino.

Dall’altra la giovanissima Elisa Coclite, in arte Casadilego, nata a Bellante nel 2003. Vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, ad oggi ha pubblicato l’EP Casadilego, duettato con il rapper Nitro in Mr & Mrs Smith, conquistato la certificazione disco d’oro con il singolo Vittoria, calcato il palco del Festival di Sanremo come ospite di Francesco Renga ed è pronta al debutto sul grande schermo nel film My soul summer prodotto da Bartleby Film e Fidelio con Rai Cinema.

Ora le loro strade, apparentemente così diverse, si uniscono grazie alla musica.

CICCO SANCHEZ e CASADILEGO ORA O MAI

Esce su tutte le piattaforme digitali venerdì 19 novembre il singolo che unisce i due artisti, un brano dal beat malinconico che accompagna l’ascoltatore all’interno di una storia d’amore complicata.

Il turbinio di emozioni che travolge i protagonisti della canzone viene enfatizzato nel ritornello dalle voci di Cicco Sanchez e Casadilego che si intrecciano diventando una sola. Il racconto di un “odi et amo” contemporaneo, di cui resta un vuoto che solo la musica può colmare.