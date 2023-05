Chiello vomita dubbi, ansie e malessere per cercare un cambiamento. Fuori il video di “Puoi fare meglio”

Chiello Puoi fare meglio testo del nuovo estratto dall’album Mela marcia, fuori da venerdì 26 maggio.

“Mi sono sentito una mela marcia. Quest’album è un percorso. Vi consiglio di non ascoltarlo tutto d’un fiato, prendetevi il tempo che vi serve tra una traccia e l’altra. Potreste uscirne leggermente storditi” ha dichiarato l’artista su questo concept album per poi continuare: “Quest’album è un percorso”: scavare dentro se stessi fino ad abitare la parte più oscura di sé, andare alla ricerca di risposte alle mille domande che affliggono la nostra mente.”

Di seguito la tracklist di Mela Marcia:

Tutti quanti dormono Sparire Buonanotte La mattina dopo Glugluglu Milano Dannata Benzo 1 Benzo 2 Puoi fare meglio A pochi passi Tutti i miei idoli sono morti Stalattiti Algoritmo

Questo invece il videoclip ufficiale del brano.

Chiello Puoi fare meglio testo e audio

(scritta da Giovanni Imparato / Gregory Taurone / Matteo Novi / Rocco Modello

Edizioni: Thaurus Publishing)

Un buon momento per cambiare

La strada che sto percorrendo

Porta all’autodistruzione totale

Qualche anno fa mi sentivo vivo

Ma il vento soffia a mio favore

Anche se io non mi accontento mai

Non so tenermi una casa

Nemmeno una macchina, figurati una donna

E è tempo di cambiare, cambiare vita

Ora io non aspetto più

Ce la posso fare da me

Troverò una via d’uscita

Ora io non ci penso più

Tu vuoi che resti dove sto

Ma tornerò come prima

So che anche tu ti vuoi salvare

Insieme ci stiamo perdendo

Ci perdiamo il sistema solare

Mi sembra che non sono vivo

Le cose hanno perso sapore

Sempre perché non mi accontento mai

Non so tenermi una casa

Nemmeno una macchina, figurati una donna

E è tempo di cambiare, sì, cambiare vita

Ora io non aspetto più

Ce la posso fare da me

Troverò una via d’uscita

Ora io non ci penso più

Tu vuoi che resti dove sto

Ma tornerò come prima

Come prima

(Ah, ah-ah)

Come prima

Ora io non aspetto più

Tu vuoi che resti dove sto

Ma troverò l’uscita

Foto di copertina di Luca D’Amelio