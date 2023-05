Chiello, il primo singolo del futuro album è “Puoi Fare Meglio”

Chiello è pronto a tornare con il nuovo disco, Mela marcia.

L’ex componente della FSK Satellite è stato uno dei nuovi artisti di spicco dell’ultimo biennio musicale in Italia grazie al suo primo album che ha ottenuto grande successo, Oceano Paradiso.

Uscito nel 2021, questo progetto ha contribuito a dare a Chiello una prospettiva importante nel settore musicale ma, adesso, è il momento di confermare le aspettative con un nuovo capitolo.

Proprio da qui riparte la corsa del cantante ai grandi numeri. Il nuovo punto di partenza è Mela Marcia, album che uscirà il prossimo 26 maggio per Island Records / Universal Music Italia in formato digitale, in cd e vinile ( anche autografato in esclusiva sullo shop Universal).

A tal proposito, proprio Chiello ha voluto spiegarne la genesi:

“Mi sono sentito una mela marcia. Quest’album è un percorso: scavare dentro se stessi fino ad abitare la parte più oscura di sé, andare alla ricerca di risposte alle mille domande che affliggono la nostra mente.

Vi consiglio di non ascoltarlo tutto d’un fiato, prendetevi il tempo che vi serve tra una traccia e l’altra. Potreste uscirne leggermente storditi.“

Un concept album in cui la musica diventa catartica per Chiello e serve a cacciare tutto fuori, vomitare dubbi, ansie e malessere per cercare un cambiamento o per tentare solo di stare meglio.

Ci sarà una tappa di avvicinamento graduale verso l’uscita del nuovo disco e sarà animata dall’uscita del primo singolo ufficiale dal titolo Puoi Fare Meglio. Il brano sarà fuori dal 12 maggio.