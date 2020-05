E’ ora disponibile su MondadoriStore, Amazon e in tutte le librerie Chiedimi chi era Gaber. Il volume, composto da 153 pagine, racconta il grande amore, ma anche il sodalizio artistico che per tanti anni ha legato Ombretta Colli al grande Giorgio Gaber.

Chiedimi chi era Gaber, edito da Mondadori, porta la firma di Ombretta Colli e Paolo Dal Bon, il presidente della Fondazione Gaber e storico collaboratore del Signor G.

“Ci rivedemmo a una di quelle feste mondane tipiche della capitale, nell’attico di un noto produttore cinematografico quando mi accorsi della presenza di Giorgio Gaber tra gli ospiti non potei fare a meno di chiedermi cosa ci facesse un uomo come lui in un ambiente simile: io, per quanto poco entusiasta, mi trovavo perfettamente a mio agio, mentre lui sembrava del tutto in difficoltà.

Era sospeso tra la timidezza e un atteggiamento di sufficienza: scambiava poche parole coi presenti, dispensava sorrisi incerti, fumava sempre moltissimo e, ne sono sicura, avrebbe pagato per essere trasformato in un elemento dell’arredo.”