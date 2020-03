Chiara Ferragni e Fedez hanno deciso di mobilitarsi in prima persona donando un personale contributo per affrontare l’emergenza sanitaria del coronavirus.

Attraverso una donazione di 100’000 € hanno dato il via a una raccolta fondi disponibile sulla piattaforma Gofundme (https://www.gofundme.com/f/coronavirus-terapia-intensiva).

Si tratta una campagna a sostegno destinata alla creazione di nuovi posti letti all’interno del reparto di terapia intensiva dell’Ospedale San Raffaele di Milano, parte del Gruppo San Donato.

Tali posti letto sono oggi indispensabili per affrontare l’emergenza sanitaria del Coronavirus. Tale donazione ha l’obiettivo di potenziare la struttura ospedaliera, per fornire gratuitamente a ciascun paziente la cura medica di cui ha urgentemente bisogno.

L’iniziativa è stata realizzata con la collaborazione del professor Alberto Zangrillo, primario di terapia intensiva cardiovascolare e generale dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Gli ammalati con insufficienza respiratoria causata dall’epidemia in corso occupano questi reparti che risultano altamente insufficienti a fronteggiare la crisi.

Un letto di terapia intensiva ha un costo nettamente superiore rispetto a uno di degenza normale. È necessario un monitor per rilevare le funzioni vitali del paziente, un ventilatore per assistere la respirazione del malato e una serie di pompe infusionali per liquidi e farmaci.

L’INIZIATIVA DI CHIARA FERRAGNI E FEDEZ

Lo scopo di Chiara Ferragni e Fedez è quello di incentivare chiunque a dare un aiuto concreto allo staff dell’Ospedale San Raffaele di Milano.

Accedendo direttamente alla campagna, sarà possibile dare una donazione minima di € 5 (la piattaforma non ha commissioni, ma in fase di donazione il donatore può lasciare una mancia facoltativa), i fondi totali raccolti saranno devoluti all’ospedale per il rafforzamento della terapia intensiva.

“Speriamo che questa nostra iniziativa sensibilizzi le persone in Italia e all’estero, sull’emergenza Coronavirus nella quale siamo tutti coinvolti.”

Queste le parole di Chiara Ferragni e Fedez, alle quali si aggiungono quelle del Prof. Alberto Zangrillo.