CHERIF lancia il suo terzo singolo “Luci spente”, che racconta di un amore timido nato in videochiamata

Cherif Luci spente testo del singolo che l’artista ha pubblicato venerdì 11 febbraio per Daco Crew, nota per aver prodotto le sigle di Emigratis per Pio e Amedeo. Il brano è disponibile su tutte le piattaforme digitali e anche in rotazione radiofonica.

Cherif, artista pugliese classe 2002, racconta Luci spente così:

Per questo nuovo brano volevamo, con la produzione, raccontare questa mia esperienza personale da condividere perché sono convinto che molti come me hanno vissuto degli amori difficili da sostenere, degli amori timidi e mai sbocciati.

Questo brano, scritto dall’artista stesso, racconta infatti di un amore che ha paura di sbocciare, perché i due amanti si trovano lontani in due città diverse. A molti sarà capitato di avvicinarsi a un’altra persona con videochiamate fino al mattino a “luci spente” nelle coperte dei nostri letti, con il rimpianto di tutte le parole non dette in quei momenti.

La musica di Cherif è piena di sonorità e temi street, collocandosi nella scena rap/trap italiana, ma la sua giovanissima età gli permette di giocare con vari generi, rendendolo un artista ancora molto versatile e fluido.

Il 28 maggio 2021 ha pubblicato il singolo d’esordio Testa e il 1° ottobre ha lanciato Supercar, brano pop/punk inserito in diverse playlist editoriali di Spotify e nel release radar di Tunecore.

cherif luci spente testo

E stiamo bene a luci spente

Perché accese poi non sanno di noi

Un’altra dice lascia perdere

E poi mi chiedo cosa sanno di noi

E ti ricordi prima

Di tutto sto casino

Amavo i tuoi discorsi

E anche prenderli in giro

Videochiamata babe

Dalla sera al mattino

Mi chiedo dove siam finiti io e te

E allora dimmi se

Se qualcosa non va

Solo un “ti amo” e

Finiamo in trappola

E no, non so il perché

Ma tu mi manchi già

Ti ho salutata da

Circa mezz’ora fa

Mi piace questo film

Girato da me e te

Senti le mani applaudono

Fanno “clap clap”

Se vuoi ti passo a prendere

Andiamo in hotel

La tentazione sale e dopo…

E stiamo bene a luci spente

Perché accese poi non sanno di noi

Un’altra dice lascia perdere

E poi mi chiedo cosa sanno di noi

E stiamo bene a luci spente

Perché accese poi non sanno di noi

Un’altra dice lascia perdere

E poi mi chiedo cosa sanno di noi

Sono un tipo complicato e non dipende da te

Tutte le cose che vorresti no, non fanno per me

Gli occhi con cui ti guardo no, non sono da me

E per farti stare bene mi son fatto per tre

E… e…

Ho ancora da ieri tutti i tuoi morsi

Ancorati in testa tutti i ricordi

Non posso scordarli se sono i nostri

Se sono i nostri

Se sono i nostri

Ho pensato ti giuro lei non è per me

Ma comunque ti giuro non mi importa se

Noi finiremo presto per andarcene

Ci guarderemo e…

E stiamo bene a luci spente

Perché accese poi non sanno di noi

Un’altra dice lascia perdere

E poi mi chiedo cosa sanno di noi

E stiamo bene a luci spente

Perché accese poi non sanno di noi

Un’altra dice lascia perdere

E poi mi chiedo cosa sanno di noi

Sono un tipo complicato e non dipende da te

Tutte le cose che vorresti no, non fanno per me

(E stiamo bene a luci spente)

Gli occhi con cui ti guardo no, non sono da me

E per farti stare bene mi son fatto per tre

E… e…

Foto di Antonio Bratti.