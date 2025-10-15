Charlie Charles diventa Paolo con il suo primo album, “La bella confusione”

Per giorni Milano ha osservato il silenzio. Parole isolate, come frammenti dispersi, sono apparse sui muri e sui social senza voce né autore. Poi, improvvisamente, il volto. Una scritta: Paolo. E oggi, finalmente, il quadro si compone: il producer Charlie Charles è lui, Paolo, e debutta con La bella confusione, il suo primo album.

Nato a Settimo Milanese il 24 marzo 1994, Charlie Charles è considerato una delle figure chiave della scena hip hop e trap italiana. Dopo gli esordi tra musica elettronica e techno, incontra Sfera Ebbasta. Da quell’incontro nasce XDVR (2015), un disco che rivoluziona il panorama rap italiano.

Negli anni successivi collabora con Marracash, Ghali, Tedua, Izi, Guè Pequeno e la Dark Polo Gang, imponendosi come produttore di riferimento per un’intera generazione. Nel 2019 produce, insieme a Dardust e Mahmood, la canzone Soldi, vincitrice del Festival di Sanremo, e firma la hit Calipso con Sfera Ebbasta e Fabri Fibra.

Tra le sue produzioni più recenti figurano Siri (2022, con Thasup, Lazza e Sfera Ebbasta) e Obladi Oblada (2023, con Ghali, Thasup e Fabri Fibra).

Nel 2024 firma la produzione del nuovo disco di Ernia, che segna il ritorno del rapper milanese dopo quasi due anni di assenza, e l’anno seguente inaugura un nuovo capitolo artistico sotto il nome Paolo.

Charlie Charles diventa Paolo con “La bella confusione”

Dietro quel nome, Paolo, c’è Charlie Charles – all’anagrafe Paolo Alberto Monachetti – il producer multiplatino che negli ultimi dieci anni ha firmato alcuni dei brani più importanti della scena italiana.

Con La bella confusione, il suo primo album solista in uscita il 24 ottobre per Island Records / Universal Music Italia, l’artista sceglie di mostrarsi senza filtri, inaugurando una nuova identità e un percorso più intimo e cinematografico.

Il progetto, pubblicato con il suo vero nome, viene descritto come un film senza sceneggiatura, dove la confusione diventa verità. Un lavoro che non si limita a raccontare, ma a mostrare. Dopo anni trascorsi a dare voce agli altri, l’artista sceglie di spostare lo sguardo su se stesso, lasciando che la musica e le immagini parlino al suo posto.

Tracklist ufficiale – La bella confusione

La Bella Confusione Paura Attacchi di Panico Superstite Pericolo Una Volta in Più Autoritratto Paolo Ti Chiamerò Amore Grazie

Il progetto è già disponibile in preorder sullo store ufficiale di Universal Music.