15 Ottobre 2025
di
Redazione
News
Condividi su:
15 Ottobre 2025

Charlie Charles diventa Paolo con il suo primo album, “La bella confusione”

Il Producer sceglie il suo vero nome per lanciare il suo disco

News di Redazione
Charlie Charles alias Paolo – ritratto di Enea Colombi
Condividi su:

Per giorni Milano ha osservato il silenzio. Parole isolate, come frammenti dispersi, sono apparse sui muri e sui social senza voce né autore. Poi, improvvisamente, il volto. Una scritta: Paolo. E oggi, finalmente, il quadro si compone: il producer Charlie Charles è lui, Paolo, e debutta con La bella confusione, il suo primo album.

Nato a Settimo Milanese il 24 marzo 1994, Charlie Charles è considerato una delle figure chiave della scena hip hop e trap italiana. Dopo gli esordi tra musica elettronica e techno, incontra Sfera Ebbasta. Da quell’incontro nasce XDVR (2015), un disco che rivoluziona il panorama rap italiano.

Negli anni successivi collabora con Marracash, Ghali, Tedua, Izi, Guè Pequeno e la Dark Polo Gang, imponendosi come produttore di riferimento per un’intera generazione. Nel 2019 produce, insieme a Dardust e Mahmood, la canzone Soldi, vincitrice del Festival di Sanremo, e firma la hit Calipso con Sfera Ebbasta e Fabri Fibra.

Tra le sue produzioni più recenti figurano Siri (2022, con Thasup, Lazza e Sfera Ebbasta) e Obladi Oblada (2023, con Ghali, Thasup e Fabri Fibra).

Nel 2024 firma la produzione del nuovo disco di Ernia, che segna il ritorno del rapper milanese dopo quasi due anni di assenza, e l’anno seguente inaugura un nuovo capitolo artistico sotto il nome Paolo.

Copertina dell’album La bella confusione di Paolo (Charlie Charles)

Charlie Charles diventa Paolo con “La bella confusione”

Dietro quel nome, Paolo, c’è Charlie Charles – all’anagrafe Paolo Alberto Monachetti – il producer multiplatino che negli ultimi dieci anni ha firmato alcuni dei brani più importanti della scena italiana.

Con La bella confusione, il suo primo album solista in uscita il 24 ottobre per Island Records / Universal Music Italia, l’artista sceglie di mostrarsi senza filtri, inaugurando una nuova identità e un percorso più intimo e cinematografico.

Il progetto, pubblicato con il suo vero nome, viene descritto come un film senza sceneggiatura, dove la confusione diventa verità. Un lavoro che non si limita a raccontare, ma a mostrare. Dopo anni trascorsi a dare voce agli altri, l’artista sceglie di spostare lo sguardo su se stesso, lasciando che la musica e le immagini parlino al suo posto.

Tracklist ufficiale – La bella confusione

  1. La Bella Confusione
  2. Paura
  3. Attacchi di Panico
  4. Superstite
  5. Pericolo
  6. Una Volta in Più
  7. Autoritratto
  8. Paolo
  9. Ti Chiamerò Amore
  10. Grazie

Il progetto è già disponibile in preorder sullo store ufficiale di Universal Music.

Se vuoi commentare o farci sapere la tua opinione su questa notizia ti aspettiamo su Facebook, X, Threads e Instagram.
Inoltre, se non vuoi perderti neanche una news, iscriviti gratuitamente al nostro canale Telegram qui.

All Music Italia

Articoli più letti

Annalisa Esibizionista testo e significato 1

Annalisa, testo e significato di "Esibizionista", quarto brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Pagelle singoli new music friday 10 ottobre 2025 2

Pagelle nuovi singoli 10 ottobre 2025: Caparezza spaziale, Ele A superflua, Piero Pelù contro la guerra, ORLANDO il futuro
Damiano David The First Time testo significato traduzione 3

Damiano David: testo, significato e traduzione di "The First Time", undicesima traccia dell'album "FUNNY little FEARS"
Annalisa Amica Testo significato.jpg 4

Annalisa, testo e significato di "Amica", decimo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"
Logo di Best Indie Italia accanto ai loghi di Warner Music e Wikipedia con una foto dei Pinguini Tattici Nucleari – immagine di copertina per l’inchiesta di All Music Italia 5

Best Indie Italia: l’inchiesta sui contratti da 500 euro, i metadati con Warner e le modifiche su Wikipedia. 8 Domande aperte
album italiani in uscita 2025 6

Ecco tutti gli ALBUM ITALIANI in uscita nel 2025 (Articolo in continuo aggiornamento)
Diego Colombo (Diego Sette) canta “Zota” ai Bootcamp di X Factor 2025 7

X Factor 2025: Diego Colombo presenta l'inedito "Zota", un brano dedicato alla nonna che non c'è più
Tiziano Ferro foto promozionale album Sono un grande 8

Tiziano Ferro annuncia la tracklist del nuovo album, “Sono un grande”. All Music Italia vi svela qualche dettaglio in anteprima
Amici 25 pagelle terza puntata 9

Amici 25, le pagelle della terza puntata: Michelle e Frasa precipitano nel vuoto
Annalisa Emanuela testo significato 10

Annalisa, testo e significato di "Emanuela", settimo brano contenuto nell'album "Ma io sono fuoco"

Cerca su A.M.I.