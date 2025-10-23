Charlie Charles: “Attacchi di Panico” feat Blanco è il primo singolo de “La Bella Confusione”

Charlie Charles, Attacchi di Panico feat Blanco: significato del testo del nuovo singolo, estratto da La Bella Confusione, in uscita per Island Records / Universal Music Italia.
Attacchi di Panico feat Blanco è il primo singolo estratto da La Bella Confusione, il primo album di Paolo, alias Charlie Charles, che vedrà la luce con quasi quattro ore di anticipo rispetto al previsto.
Di fatto, la pubblicazione del disco era prevista venerdì 24 ottobre, ma è stata anticipata alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 23 ottobre.
Prodotto dallo stesso Charlie Charles, all’anagrafe Paolo Alberto Monachetti, il disco è un film senza sceneggiatura, dove la confusione diventa realtà, e segna una nuova tappa nel percorso artistico del producer multiplatino, che adesso racconta se stesso pur parlando attraverso gli altri.
Ed ecco che, dopo anni trascorsi a dare voce a un’intera generazione, l’artista sceglie ora di lasciare che la musica e le immagini mostrino il suo mondo, dando vita a un disco che, più che album da capire, è un’esperienza da attraversare.
“Siamo soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragione di vita, che vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. A un artista, veramente degno di questo nome, non bisognerebbe chiedere che quest’atto di lealtà: educarsi al silenzio”.
Queste le parole con le quali Charlie Charles ha voluto presentare La Bella Confusione, al cui interno troviamo diversi amici e colleghi dell’artista: da Blanco a Bresh, da Elisa a Ernia, passando per Madame, Mahmood, Massimo Pericolo, Nayt e Sfera Ebbasta.
CHARLIE CHARLES, “ATTACCHI DI PANICO” FEAT BLANCO: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO
In questo brano Paolo racconta la storia di due anime giovani e ferite, che cercano rifugio l’una nell’altra mentre attraversano i momenti più bui delle rispettive vite. Attacchi di Panico si trasforma così in un viaggio nei “bassi fondi” dell’esistenza, tra ricordi di ribellione, paura e amore. Qui la fuga ha il sapore della libertà e gli attacchi di panico diventano una metafora delle crisi esistenziali che ognuno di noi vive quando si perde.
In mezzo al caos, però, emerge una verità semplice, ma luminosa: quando si smarrisce la strada, trovare qualcuno che ci capisca fino in fondo può diventare una salvezza.
L’amore, fragile ma reale, diventa così l’unica cosa capace di restituire senso al dolore e di trasformare la notte in un nuovo inizio.
TESTO DEL BRANO
Bassi fondi
Eravamo solo ragazzini nel buio
Ti ricordi
Sempre in fuga
Tanto non ci prende nessuno
Nascondevo i tatoo da tua mamma
Avevo un po’ di fumo nella tasca
Io ti giuro che ti porto via
Fammi una carezza
Fammi una magia
Che è l’ultima volta
Che mi puoi vedere che piango
La fama è una sposa
Vestita di bianco
Due respiri,
Due respiri come amici
Terzo round
Solo persone
Solo per fare l’amore
Eh sì
Siamo tutti persone
Sole, sole, sole
Contiamo i giorni
E anche le ore, ore, ore
A mezzanotte si alza il sole
Ho perso la strada
Ma ho trovato te
Negli attacchi di panico
Negli attacchi di panico
Sto fuori a guardare
Le stelle che cadono
Ricorda che il mondo
Può essere magico
Ho perso la strada
Ma ho trovato te
Negli attacchi di panico
Negli attacchi di panico
Negli attacchi di panico
Negli attacchi di panico
Ho perso la strada
Ma ho trovato te
Negli attacchi di panico
Ero preso a male
Preso dentro un guard rail
Volevo figli
Di mattina alle sei
Alzavo la musica
Bevendo le ultime lacrime
Sorriso pieno di ruggine
Taglio fatto con la forbice
Sul viso
Mi tocca
Mi fa un sorriso
All’ improvviso
Lasciarmi guidar dalla vita
Non mi ha ucciso
Ancora se scappo
Chi cerca mi trova
Ho perso la strada
Ma ho trovato te
Negli attacchi di panico
Negli attacchi di panico
Negli attacchi di panico
Negli attacchi di panico
Ho perso la strada
Ma ho trovato te
Negli attacchi di panico
Infine, come stai
A chi importa
Mando pillole giù
Una alla volta
Per uno come me
Che ha capito che
Ho perso la strada
Ma ho trovato te
Negli attacchi di panico
Negli attacchi di panico
Sto fuori a guardare
Le stelle che cadono
Ricorda che il mondo
Può essere magico
Ho perso la strada
Ma ho trovato te
Negli attacchi di panico
Negli attacchi di panico
Negli attacchi di panico
Negli attacchi di panico
Ho perso la strada
Ma ho trovato te
Negli attacchi di panico
Ho perso la strada
Ma ho trovato te
Negli attacchi di panico