Charlie Charles: “Attacchi di Panico” feat Blanco è il primo singolo de “La Bella Confusione”

Charlie Charles, Attacchi di Panico feat Blanco: significato del testo del nuovo singolo, estratto da La Bella Confusione, in uscita per Island Records / Universal Music Italia.

Attacchi di Panico feat Blanco è il primo singolo estratto da La Bella Confusione, il primo album di Paolo, alias Charlie Charles, che vedrà la luce con quasi quattro ore di anticipo rispetto al previsto.

Di fatto, la pubblicazione del disco era prevista venerdì 24 ottobre, ma è stata anticipata alle ore 20.30 di questa sera, giovedì 23 ottobre.

Prodotto dallo stesso Charlie Charles, all’anagrafe Paolo Alberto Monachetti, il disco è un film senza sceneggiatura, dove la confusione diventa realtà, e segna una nuova tappa nel percorso artistico del producer multiplatino, che adesso racconta se stesso pur parlando attraverso gli altri.

Ed ecco che, dopo anni trascorsi a dare voce a un’intera generazione, l’artista sceglie ora di lasciare che la musica e le immagini mostrino il suo mondo, dando vita a un disco che, più che album da capire, è un’esperienza da attraversare.

“Siamo soffocati dalle parole, dalle immagini, dai suoni che non hanno ragione di vita, che vengono dal vuoto e vanno verso il vuoto. A un artista, veramente degno di questo nome, non bisognerebbe chiedere che quest’atto di lealtà: educarsi al silenzio”.

Queste le parole con le quali Charlie Charles ha voluto presentare La Bella Confusione, al cui interno troviamo diversi amici e colleghi dell’artista: da Blanco a Bresh, da Elisa a Ernia, passando per Madame, Mahmood, Massimo Pericolo, Nayt e Sfera Ebbasta.

CHARLIE CHARLES, “ATTACCHI DI PANICO” FEAT BLANCO: SIGNIFICATO E TESTO DEL BRANO

In questo brano Paolo racconta la storia di due anime giovani e ferite, che cercano rifugio l’una nell’altra mentre attraversano i momenti più bui delle rispettive vite. Attacchi di Panico si trasforma così in un viaggio nei “bassi fondi” dell’esistenza, tra ricordi di ribellione, paura e amore. Qui la fuga ha il sapore della libertà e gli attacchi di panico diventano una metafora delle crisi esistenziali che ognuno di noi vive quando si perde.

In mezzo al caos, però, emerge una verità semplice, ma luminosa: quando si smarrisce la strada, trovare qualcuno che ci capisca fino in fondo può diventare una salvezza.

L’amore, fragile ma reale, diventa così l’unica cosa capace di restituire senso al dolore e di trasformare la notte in un nuovo inizio.

TESTO DEL BRANO

Bassi fondi

Eravamo solo ragazzini nel buio

Ti ricordi

Sempre in fuga

Tanto non ci prende nessuno

Nascondevo i tatoo da tua mamma

Avevo un po’ di fumo nella tasca

Io ti giuro che ti porto via

Fammi una carezza

Fammi una magia

Che è l’ultima volta

Che mi puoi vedere che piango

La fama è una sposa

Vestita di bianco

Due respiri,

Due respiri come amici

Terzo round

Solo persone

Solo per fare l’amore

Eh sì

Siamo tutti persone

Sole, sole, sole

Contiamo i giorni

E anche le ore, ore, ore

A mezzanotte si alza il sole

Ho perso la strada

Ma ho trovato te

Negli attacchi di panico

Negli attacchi di panico

Sto fuori a guardare

Le stelle che cadono

Ricorda che il mondo

Può essere magico

Ho perso la strada

Ma ho trovato te

Negli attacchi di panico

Negli attacchi di panico

Negli attacchi di panico

Negli attacchi di panico

Ho perso la strada

Ma ho trovato te

Negli attacchi di panico

Ero preso a male

Preso dentro un guard rail

Volevo figli

Di mattina alle sei

Alzavo la musica

Bevendo le ultime lacrime

Sorriso pieno di ruggine

Taglio fatto con la forbice

Sul viso

Mi tocca

Mi fa un sorriso

All’ improvviso

Lasciarmi guidar dalla vita

Non mi ha ucciso

Ancora se scappo

Chi cerca mi trova

Ho perso la strada

Ma ho trovato te

Negli attacchi di panico

Negli attacchi di panico

Negli attacchi di panico

Negli attacchi di panico

Ho perso la strada

Ma ho trovato te

Negli attacchi di panico

Infine, come stai

A chi importa

Mando pillole giù

Una alla volta

Per uno come me

Che ha capito che

Ho perso la strada

Ma ho trovato te

Negli attacchi di panico

Negli attacchi di panico

Sto fuori a guardare

Le stelle che cadono

Ricorda che il mondo

Può essere magico

Ho perso la strada

Ma ho trovato te

Negli attacchi di panico

Negli attacchi di panico

Negli attacchi di panico

Negli attacchi di panico

Ho perso la strada

Ma ho trovato te

Negli attacchi di panico

Ho perso la strada

Ma ho trovato te

Negli attacchi di panico