Dall’infanzia sull’isola al successo a Sanremo: su Rai 1 il film su Peppino di Capri tra musica, amori e rinascite

Va in onda in prima serata lunedì 24 marzo su Rai 1 Champagne – Peppino di Capri, il film tv diretto da Cinzia TH Torrini che ripercorre la vita del cantante tra successi, crisi e rinascita. Andiamo a scoprire la trama, i luoghi del film oltre a personaggi e attori.

La pellicola, prodotta da Rai Fiction e O’ Groove, è interpretata da Francesco Del Gaudio nei panni del protagonista, con la sceneggiatura di Michele Pellegrini e Maria Sole Limodio.

champagne, il film tv rai su Peppino di Capri

Non solo il racconto di un artista che ha fatto ballare e innamorare intere generazioni, ma un viaggio nella storia del nostro Paese: Champagne – Peppino di Capri attraversa i decenni dal dopoguerra agli anni ’70, tra la musica, la televisione che passa dal bianco e nero al colore, la rivoluzione culturale e i cambiamenti sociali. La narrazione parte nel 1943, quando Giuseppe Faiella, vero nome del cantante, a soli quattro anni suona il pianoforte per i soldati americani di stanza a Capri grazie al suo orecchio assoluto.

Negli anni Cinquanta il giovane Peppino lascia l’isola per inseguire il sogno della musica. Partecipa a Primo Applauso, programma Rai in cui conquista il pubblico e da lì prende il via una carriera folgorante. Con il nome d’arte Peppino di Capri, dà vita alla band I suoi Rockers insieme all’amico Bebè, con la quale apre i concerti dei Beatles in Italia e porta in radio il twist e il rock’n’roll americano.

Negli anni Sessanta arriva anche l’amore: l’incontro con Roberta, giovane indossatrice, lo ispira nella scrittura dell’omonima canzone. La loro storia però è segnata da alti e bassi, fino alla crisi sentimentale e professionale di fine decennio, quando i gusti del pubblico cambiano e i discografici smettono di credere in lui.

Proprio in quel momento, Peppino trova il coraggio per reinventarsi. Nasce un nuovo amore, Giuliana, una biologa lontana dal mondo dello spettacolo, e fonda la sua etichetta discografica. Grazie alla collaborazione con Franco Califano e il brano Un grande amore e niente più, nel 1973 vince il Festival di Sanremo per la prima volta. Il film si chiude con questo momento di riscatto.

il cast giovane e le location

A interpretare Peppino è il giovane attore e musicista Francesco Del Gaudio, già visto in Benvenuti in casa Esposito e La sposa. La madre è interpretata da Antonia Truppo, due volte vincitrice del David di Donatello. Nel ruolo di Roberta troviamo Arianna di Claudio, già nel cast di Comandante con Pierfrancesco Favino. Giuliana è interpretata da Gaja Masciale, attrice formatasi all’Accademia Silvio D’Amico. Gianluca Di Gennaro è Bebè, mentre Pio Stellaccio veste i panni del padre.

Il film è stato girato interamente in Campania, grazie al supporto della Film Commission Campania. A Napoli sono state scelte location simboliche come la Galleria Umberto I e il Salone Margherita, cuore pulsante della scena artistica tra fine ‘800 e inizio ‘900. Altre riprese sono state fatte in ville storiche come Villa Filangieri a San Paolo Bel Sito.

A Capri, sono stati utilizzati luoghi iconici come Piazza Umberto I – “la Piazzetta” – e persino la vera villa di Peppino. Questi scenari restituiscono l’atmosfera autentica dell’isola che ha segnato l’infanzia e la formazione del cantante.

Come raccontato dalla regista Cinzia TH Torrini, il film mostra anche il lato più intimo e fragile di Peppino: “Ho voluto anche il lato oscuro, la parte più intima sconosciuta, con i momenti giù e le risalite. Per me, da sempre, lo spettatore si deve emozionare, identificare e specchiarsi”.

Peppino di capri la sua storia discografica

Peppino di Capri ha segnato la storia della musica italiana con oltre 40 album all’attivo, successi intramontabili e numerose partecipazioni ai Festival più importanti del nostro Paese. Ha vinto due volte il Festival di Sanremo (nel 1973 con Un grande amore e niente più e nel 1976 con Non lo faccio più) e una volta il Festival della Canzone Napoletana nel 1970 con Me chiamme ammore.

Non manca neppure una partecipazione all’Eurovision Song Contest nel 1991, con il brano Comme è ddoce ’o mare.

Nel 1959 incontra la modella Roberta Stoppa, con cui si sposa nel 1961. La coppia ha un figlio, Igor, nato nel 1970. Dopo una crisi coniugale e il legame con la biologa Giuliana Gagliardi, Peppino e Roberta divorziano. Nel 1978 sposa Giuliana, da cui ha altri due figli: Edoardo e Dario. Giuliana è venuta a mancare nel 2019.

Il suo percorso artistico ha attraversato sei decenni, dal twist al pop, dal piano-bar alle atmosfere partenopee, restando una figura centrale della musica leggera italiana.