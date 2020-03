In Copertina

#iorestoacasa: artisti uniti (virtualmente) contro il Covid19 (VIDEO)

#iorestoacasaGli artisti italiani, in queste ore, si stanno mobilitando in vari modi contro il Corona Virus, detto anche Covid19.Chi lancia iniziative social, chi canzoni e.

Una. Nessuna. Centomila. Il Concerto. Venduti oltre 85.000 biglietti. Ecco il video di presentazione

Nel video all'interno di questo articolo Laura Pausini, Emma, Elisa, Giorgia, Fiorella Mannoia, Alessandra Amoroso e Gianna Nannini, presentano l'evento.

Eurovision 2020: la minaccia del coronavirus sulla kermesse europea

Eurovision 2020. Ecco il punto della situazione sulla manifestazione insidiata dall'ombra del Coronavirus.

Classifica Spotify Settimana #10: il fenomeno Anna supera Ghali e conquista la vetta

Le classifice Spotify di questa settimana premiano Anna. La giovanissima rapper originaria di La Spezia conquista la Top 20 e la Viral scalzando Ghali.

Classifiche di Vendita Fimi Settimana #10: i Me Contro Te tornano in testa e fermano Ghali e Fasma

Le classifiche di vendita premiano nuovamente i Me Contro Te, che spodestano Ghali. Tra i vinili bene C.S.I. e Gianluca Grignani.

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli in uscita il 6 marzo 2020

Tanto rap e trap ma anche pop con tanti emergenti nella nuove pagelle di Fabio Fiume.

TESTO & ConTESTO: Emma, Luci blu. Il Prof di latino analizza uno dei brani più intensi della Marrone

"... non servono orpelli per scrivere un testo che abbia un senso. Vince la semplicità, la verità...". L'analisi del nuovo singolo di Emma.

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 6 marzo

Radio date 6 marzo 2020.La musica italiana continua la sua marcia con alcune novità attese, nuove proposte e i big con nuovi progetti in arrivo.Siete.

Sei anni di All Music Italia. Editoriale di Laura Pausini

Il 22 febbraio 2014 appariva in rete il primo articolo di All Music Italia.

Il flow ipnotico di Anna ci conduce nel suo Bando (testo)

Bando sbarca in radio dopo essere diventata un fenomeno virale. Ecco la traccia cult della rapper Anna, classe 2003.

Radio Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

ALL MUSIC ITALIA promuove la musica, non vende la pubblicazione di articoli!

A seguito di alcune segnalazioni da parte di artisti emergenti e produttori ci troviamo costretti a ribadire alcuni importanti concetti sulla natura del nostro sito.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Gulino: “Per sentirmi vivo ho bisogno di canzoni”

E' uscito "Urlo Gigante", l'album dell'esordio solista di Gulino, la storica voce dei Marta sui Tubi. Un disco maturo, preludio di un tour che partirà prossimamente. .

Intervista a Richi Rossini: “In Mariagrazia ho rafforzato il concetto di poliamore...”

E' uscito "Mariagrazia", il nuovo singolo di Richi Rossini, che con "Cecilia" e "Lucia" comporrà la raccolta "Gli Amori del Superuomo".

Videointervista a Federica Carta: "Sto trasformando la mia fragilità in un punto di forza."

Il 6 marzo è il giorno dell'uscita del singolo di Federica Carta Bullshit, che segna l'inizio di un nuovo percorso artistico e personale. Il brano porta la firma di Beezy e Katoo.

Videointervista a Generic Animal: “Presto? E' un disco liquido, torbido e cristallino!”

E' uscito "Presto", il nuovo album dell'eclettico e talentuoso Generic Animal. Un disco musicalmente vario in cui spiccano numerosi feat. .

Intervista a Ntò: “Nevada? Indica aridità! Un finto divertirsi in un momento così difficile.”

Il 28 febbraio è uscito "Nevada", il nuovo album di Ntò, il primo per Sony Music. Un contaminato progetto in 12 tracce in cui spiccano diverse collaborazioni,.

Videointervista a Dente: “E' un disco pieno di prime volte...”

Il 28 febbraio uscirà il nuovo album di Dente, che arriva a tre anni di distanza da "Canzoni per Metà". Un disco molto diverso rispetto al passato, ma che emoziona nota dopo nota. .

Videointervista a Tananai: “Questa è la strada per arrivare a casa mia...”

E' uscito "Piccoli Boati", l'Ep d'esordio del cantautore milanese Tananai. Un viaggio musicale che si può definire come un percorso di autoanalisi.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Sei anni di All Music Italia. Editoriale di Laura Pausini

Oggi, 22 febbraio 2020, All Music Italia compie sei anni.Da quel 22 febbraio del 2014 sono passati oltre 16.000 articoli, più di 1.300 videointerviste, migliaia di approfondimenti su artisti emergenti, più di 100.000 follower sui canali social e 3 milioni di visualizzazioni dei nostri video su YouTube.Il tutto grazie al lavoro del sottoscritto ma, soprattutto,...

Chadia Rodriguez annuncia il singolo attraverso un video con gli insulti maschilisti degli haters

L'artista ha raccolto alcuni degli insulti frutto del Cyberbullismo e del Body shaming in un video.

Canova: parte in autunno Il Tour del disco nuovo 2020

Quattro concerti in cui cantare le hit della band e i brani del nuovo disco.

Aiello: i concerti dell'Ex Voto Tour 2020 sono rinviati a maggio

A causa della sospensione di tutti gli spettacoli fino al 3 aprile 2020, gli organizzatori del tour di Aiello hanno comunicato le nuove date mentre il concerto a Padova è stato annullato.

Francesco Gabbani annuncia sui social uno speciale live... domestico!

Per ovviare alle restrizioni imposte dall'Ordinanza Governativa per contrastare il Coronavirus, Francesco Gabbani ha deciso di regalare ai fan uno speciale live in streaming su Instagram.

Gulino in pausa dai Marta Sui Tubi pubblica l'album “Urlo Gigante”

Il 6 marzo è il giorno dell'uscita di "Urlo Gigante", l'album che segna l'esordio solista di Gulino, per anni voce dei Marta Sui Tubi.

Piero Pelù: l'8 marzo 1980 il primo concerto. Il ricordo sui social

Nonostante il momento di difficoltà nazionale, Piero Pelù ha ricordato con un post e un video sui social il suo primo concerto tenuto 40 anni fa.

Slitta l'uscita di "Scritto nelle stelle", il nuovo album di Ghemon

L'album, la cui uscita era originariamente prevista per il 20 marzo, slitta al mese di aprile .

Tre Allegri Ragazzi Morti: via ai festeggiamenti per il decennale di “Primitivi del Futuro”

Sono passati 10 anni dall'uscita di "Primitivi del futuro", album che traghettò i Tre Allegri Ragazzi Morti verso una nuova dimensione sonora. Fuori ora una speciale edizione celebrativa.

Riprogrammato ad ottobre il tour di Anastasio. Saltano le date di Nonantola, Roncade e Senigallia

Ecco tutti i dettagli sui cambi di data e le modalità di rimborso.

Le Vibrazioni: rinviate le prime date del tour e annullati altri appuntamenti

Ecco il nuovo calendario e le modalità di rimborso dei biglietti.

Alfio Antico: è uscito il singolo “Pani e Cipudda”, che anticipa l'album in arrivo il 13 marzo

E' uscito il videoclip di "Pani e Cipudda", il nuovo singolo di Alfio Antico, che anticipa l'arrivo del nuovo album. Aspettando i primi appuntamenti live.

Simone Tomassini: dal 5 marzo il tour sudamericano “Argentina on the road” feat. Amaro Lucano Rock

Ha preso il via il 5 marzo da Rosario, Argentina on the road, il tour sudamericano di Simone Tomassini. Per l'occasione è uscito anche un nuovo singolo in spagnolo.

