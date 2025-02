Da Benny Benassi a Deborah De Luca: i DJ trasformano il brano di Cesare Cremonini

Il primo singolo estratto dall’album Alaska Baby di Cesare Cremonini, Ora che non ho più te, dopo aver riscosso un grande successi sia in radio che sulle piattaforme streaming, torna in una nuova veste con Ora che non ho più te Remix.

La canzone ad oggi conta oltre 100 milioni di ascolti nelle piattaforme digitali. Da questo grande successo l’idea di realizzare quattro remix a cura di alcuni tra i DJ più influenti del panorama nazionale e internazionale.

Il progetto nasce dall’entusiasmo dei DJ che spontaneamente hanno rielaborato il brano, fino all’idea del produttore Marco D’Ubaldo di fissare su vinile quattro delle versioni più significative.

Il 21 marzo uscirà quindi un’esclusiva edizione limitata (500 copie numerate) su vinile bianco, già disponibile in preorder su www.cinedelic.com o presso Discoteca Laziale.

I DJ protagonisti di Ora che non ho più te Remix

Benny Benassi – Pioniere dell’electro house, famoso per la hit mondiale “Satisfaction” e vincitore di un Grammy Award nel 2008.

– Pioniere dell’electro house, famoso per la hit mondiale “Satisfaction” e vincitore di un Grammy Award nel 2008. Deborah De Luca – La quota rosa del progetto, che con il suo remix fonde techno, melodie e minimalismo.

– La quota rosa del progetto, che con il suo remix fonde techno, melodie e minimalismo. DJ Ralf – Icona dell’underground, affiancato da Fresco, offre un remix Future Acid House.

– Icona dell’underground, affiancato da Fresco, offre un remix Future Acid House. Samuele Sartini & Nicola Zucchi – Trasformano il brano in un’esperienza clubbing intensa, mantenendone l’anima originale.

Questa la Tracklist:

SIDE A

1) Ora che non ho più te – BENNY BENASSI (Club Mix 5:00)

2) Ora che non ho più te – DEBORAH DE LUCA (Remix 5:47)

SIDE B

1) Ora che non ho più te – DJ RALF (Remix 8:34)

2) Ora che non ho più te – SAMUELE SARTINI & NICOLA ZUCCHI (Remix 4:38)

Il progetto esce su etichetta Mondo Groove, sublabel di Cinedelic Records, sotto licenza di Universal Music Italia.