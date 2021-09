Cesare Cremonini ritorna agli Abbey road per registrare il nuovo album

Cesare Cremonini nuovo album.

Tra gli artisti più attesi con nuova musica, e su cui ci sono più aspettative, c’è il cantautore bolognese. Cesare manca dal mercato discografico da quasi tre anni.

Era novembre del 2017 infatti quando il cantautore pubblicava quello che per molti è il suo album più bello, Possibili scenari, un progetto certificato con il doppio disco di platino per le oltre 100.000 copie vendute, che ha avuto anche una versione piano e voce.

Da questo album sono stati estratti brani di grandissimo successo come Poetica (doppio disco di platino), Nessuno vuole essere Robin (disco di platino), Kashmir-kashmir e Possibili scenari (entrambi certificati con il disco d’oro).

Per registrare questo nuovo album, in uscita nel 2022, Cesare Cremonini è tornato ai mitici Abbey Road di Londra dove, tra l’altro, aveva registrato uno dei suo album più importanti, Maggese, il secondo da solista uscito nel 2005.

Ad annunciarlo è stato il cantautore stesso sul suo profilo Instagram:

“Back to Abbey Road per registrare un album epico. In questi giorni stiamo vicini, siamo nel momento delle meraviglie.

Con Nick Ingman negli studi di Abbey Road. È sempre un privilegio collaborare con te Nick. Grazie.

Perché Abbey e perché ora? Ovviamente non è un caso. Sono stato qui nel 2005 durante le registrazioni dell’album Maggese. Il suo significato non è mai stato spiegato bene come in questo periodo.

Abbiamo vissuto tutti un tempo di maggese, di attesa. Il nuovo album è sgorgato, un po’ come allora, da una lunga clausura. È una buona novella. È la nostra buona notizia.

Ogni volta, ogni maggese che ritorna a dar vita a un seme, sarà vita nuova anche per me.“