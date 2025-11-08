8 Novembre 2025
Cesare Cremonini torna con uno swing dedicato a Fiorello: “La Santa Pennicanza”

Con un testo surreale e concettuale, il brano lega tradizione e cultura popolare, spaziando da Renzo Arbore a Renato Carosone

Cesare Cremonini La Santa Pennicanza
Cesare Cremonini torna a sorpresa con La Santa Pennicanza: una speciale dedica a Fiorello (e alla sua nuova trasmissione) dal ritmo swing e dal testo tanto surreale quanto concettuale, che lega tradizione e cultura popolare, spaziando da Renato Carosone a Renzo Arbore.

È una canzone ‘alla Arbore’, come quelle che tutti conoscono di ‘Indietro tutta’ e ‘Quelli della notte’. Canzoni nate liberamente che, con semplicità e ironia taglienti, arrivavano davvero a tutti, raccontando un’Italia che stava cambiando“, chiosa il cantautore bolognese.

Poi, aggiunge: “Dedicare una canzone al ritorno del più grande showman italiano è stato per me un onore e una sfida, un esperimento e un’ispirazione. Ho sempre desiderato recuperare la tradizione del teatro d’avanguardia italiano, da cui sono nati straordinari cantautori come Enzo Jannacci, Giorgio Gaber, Rino Gaetano e lo stesso Dalla, che sono riusciti a legare l’intrattenimento alla cultura popolare.

Credo sia giunto il momento di recuperare e valorizzare quello stile musicale che ha caratterizzato una delle epoche più luminose della cultura dell’intrattenimento italiano. E questo non può che avvenire se non attraverso il genio televisivo e artistico di Fiorello che, con il suo ritorno in radio, mi ha ispirato la canzone e riportato con la mente a quando ero bambino e mi accorsi che tutti, davvero tutti, cantavamo le stesse canzoni”.

Cesare Cremonini cover La Santa Pennicanza

CESARE CREMONINI, “LA SANTA PENNICANZA”: UN OMAGGIO A FIORELLO E…

La Santa Pennicanza è stata presentata in anteprima venerdì 11 novembre sui tetti degli studi Rai di Via Asiago a Roma, dove Cremonini si è recato proprio per prendere parte al nuovo programma radiofonico di Fiorello, per l’appunto La Pennicanza.

Ma il brano non rende omaggio solo allo showman, bensì a un’Italia d’altri tempi, fatta di ironia, leggerezza e poesia quotidiana. Ed ecco che La Santa Pennicanza richiama le atmosfere raffinate e giocose della scuola swing del Sud Italia, che raccontano il piacere delle piccole pause, trasformando la “pennichella” in un atto poetico tutto italiano.

CESARE CREMONINI, “LA SANTA PENNICANZA”

Scritta e composta da Cesare Cremonini, che l’ha anche prodotta insieme ad Alessandro De Crescenzo, La Santa Pennicanza è stata registrata presso i prestigiosi studi Fonoprint di Bologna insieme a una band d’eccezione, composta da: Daniele D’Alessandro (Clarinetto), Gabriele Polimeni (Tromba), Federico Pierantoni (Trombone), Alessia Tondo (Cori), Salvatore Cauteruccio (Fisarmonica), Matteo (Sax), Ballo Balestri (Basso), Andrea Fontana (Batteria) e Alessandro De Crescenzo (Chitarra).

Cerca su A.M.I.