Fiorello spoilera in diretta su Rai Radio2 il nuovo singolo di Giorgia “L’Unica”

Giorgia, L’Unica: significato del testo del nuovo singolo spoilerato da Fiorello.

Durante l’ultima puntata de La Pennicanza, il programma di Rai Radio2 condotto da Fabrizio Biggio, Fiorello ha chiamato Giorgia, cogliendola in un momento di pausa dalle registrazione della nuova edizione di X Factor.

La cantante, che si trovava in bagno, ha prontamente risposto e Fiorello ha colto subito la palla al balzo, facendole alcune domande mirate sui suoi prossimi progetti discografici e lasciandola a bocca aperta, spoilerando – in diretta radio – parte del suo nuovo singolo, L’Unica.

“Oddio, ma sei matto! Come hai fatto? Neanche io ce l’ho finito questo brano“, ha esordito – incredula – la cantante, la cui reazione è stata immortalata da un video condiviso con i fan.

E se la data d’uscita non è ancora stata annunciata, è invece molto probabile che Giorgia inserirà L’Unica nella scaletta del suo nuovo tour estivo, Come Saprei Live 2025, in partenza l’11 giugno da Sordevolo (BI) con la data zero.

questa volta io non c’entro…ha fatto tutto Fiorello!

GIORGIA, “L’UNICA”: SIGNIFICATO E TESTO DEL nuovo singolo spoilerato da fiorello

TESTO DEL BRANO

Qui, di seguito, riportiamo un piccolo estratto del brano:

E si è spezzato qualcosa

Dentro di me

Che mi uccide poi mi abbraccia

Stupida

Che ti ho amato come una pazza

L’unica

