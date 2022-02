Cesare Cremonini: “Tutto è nato con “La Ragazza del Futuro”, che poi è diventata un album di canzoni civiche che parlano alla collettività”

Cesare Cremonini ha pubblicato oggi, venerdì 25 febbraio, il suo nuovo album La Ragazza del Futuro per Virgin Records / Universal Music Italia.

Il nuovo attesissimo album di inediti di Cesare Cremonini è finalmente disponibile nei negozi e sulle piattaforme digitali. Il ritorno del cantautore bolognese arriva a ben cinque anni di distanza dal precedente disco in studio Possibili Scenari.

La Ragazza del Futuro contiene quattordici tracce, di cui dieci canzoni legate una all’altra da un unico filo strumentale, scritte in un momento tra i più complessi e incerti della nostra vita. Un album senza pudore, come l’ha definito lo stesso Cremonini, e profondamente sincero. Un album di canzoni che parlano a un pubblico vastissimo, un album musicale, frutto di una grande collaborazione con grandi musicisti, tra i quali spiccano Davide Rossi e Nick Ingman.

la ragazza del futuro , il videoclip

È uscito oggi il video ufficiale del primo singolo estratto dall’album, la title-track La Ragazza del Futuro, diretto da Valentino Bedini.

cesare cremonini STADI 2022

A quattro anni dal suo ultimo tour, Cesare Cremonini tonerà negli stadi italiani la prossima estate. Sold Out le date di Milano e Bari e oltre 50 mila biglietti già venduti per la data di Imola. Il calendario completo:

9 giugno 2022 – LIGNANO, Stadio Teghil (data zero)

(data zero) 13 giugno 2022 – MILANO, Stadio San Siro (SOLD OUT)

(SOLD OUT) 15 giugno 2022 – TORINO, Stadio Olimpico

18 giugno 2022 – PADOVA, Stadio Euganeo

22 giugno 2022 – FIRENZE, Stadio Artemio Franchi

25 giugno 2022 – BARI, Stadio Arena Della Vittoria (SOLD OUT)

(SOLD OUT) 28 giugno 2022 – ROMA, Stadio Olimpico

2 luglio 2022 – IMOLA, Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

CESARE CREMONINI DÀ VITA A io vorrei

Dov’è il futuro e in quali occhi cercarlo?

Futuro plurale: sei tu, sono io, siamo noi.

La Ragazza del Futuro non è solo un album di canzoni, ma molto di più. È un progetto artistico senza limiti rivolto verso la società e in particolare ai giovani del nostro Paese. Un artista oggi ha la possibilità di superare le barriere del disco con la musica, attraverso la sinergia e la collaborazione con altri artisti e nuovi linguaggi per portare un messaggio concreto di speranza e attenzione su realtà che fino ad ora sono state viste come distanti.

Da questo spirito nasce Io Vorrei, un progetto ideato da Cesare Cremonini in collaborazione con lo street artist Giulio Rosk. L’intento è quello di promuovere la ricerca della bellezza come valore: sui muri di Ostia, nel quartiere Sperone di Palermo e Ponticelli a Napoli verranno realizzate delle opere d’arte permanenti e simboliche.

Ogni murales raffigurerà il volto di uno dei bambini del quartiere, i cui occhi rappresentano lo sguardo sul futuro. Un gesto concreto per creare opportunità, per riaccendere la speranza e raccontare la storia del nostro domani attraverso periferie simbolo.

Ecco cosa ha dichiarato Cremonini:

Essere un personaggio popolare in questo momento è un’occasione ma anche una responsabilità, quella di trasmettere messaggi sociali ai ragazzi e ragazze del futuro. L’arte può e deve rappresentare questa speranza. Per questo ho deciso di tradurre le mie visioni musicali in realtà, grazie al lavoro artistico del writer Giulio Rosk, con cui ho sviluppato il progetto Io Vorrei.

Quattro murales che diventeranno opere permanenti sulle grandi “tele” che sono le facciate dei palazzi di alcune delle nostre città. Il fine è la riqualificazione urbana, lo sviluppo di laboratori creativi per i ragazzi e le ragazze di questi luoghi spesso dimenticati, la collaborazione con le scuole dei quartieri e un progetto di intervento e protezione concreto da far nascere insieme ai presidi, ai professori e agli alunni. Il domani va protetto e per farlo bisogna immaginarlo.

Cesare Cremonini ha deciso di scegliere di allargare il progetto de La Ragazza del Futuro con la forma d’arte dei murales proprio perché questa non ha letteralmente confini. Si può vedere ovunque, dalle periferie ai centri storici.

Il cantautore ha quindi contattato personalmente con un messaggio su Instagram l’artista palermitano Giulio Rosk, che ha raccontato:

Vorrei iniziare con il ringraziare Cesare per avermi scelto e coinvolto in questo progetto. Ricevere la sua chiamata, quel giorno, è stata davvero una sorpresa. Ha voluto condividere con me la sua semplice idea: riuscire ad accendere i riflettori su un palcoscenico diverso rispetto a quello musicale.

Dipingo muri da tanti anni e la parola riqualificazione mi accompagna ormai da tempo. Il mio lavoro mi ha spesso portato a conoscere realtà dimenticate. In questi anni ho potuto toccare davvero con mano come sono cambiati i luoghi, i quartieri, e anche le persone grazie all’arte.

Oggi si aggiunge questo ulteriore tassello, questa ulteriore sfida. Ringrazio Massimo, il mio manager, per aver coordinato l’intera operazione e Ginevra per aver diretto tutto il progetto. Abbiamo individuato città difficili, periferie. E molto spesso i più ignorano quello che succede nelle periferie. Poter dare una speranza lì, un’alternativa ai più giovani di quei quartieri è il nostro obiettivo.

Il contributo che hanno dato e che daranno le scuole e le associazioni che collaborano a questo progetto è fondamentale: aver incontrato i ragazzi i bambini che vivono in questi quartieri che studiano in queste scuole è stata un’esperienza unica, ed è un onore per me realizzare delle pareti indelebili che parleranno di futuro.

Il Gruppo Intesa Sanpaolo è Main Partner di Io Vorrei. Cesare Cremonini ha affermato che era necessario bilanciare l’iniziativa anche con un sostegno economico, non solo con la bellezza.

Alessandro Scarfò, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Assicura, ha spiegato:

Siamo lieti di sostenere questa nuova iniziativa che vuole utilizzare il linguaggio della creatività per trasmettere, ancora una volta, un messaggio di attenzione verso le persone ed il Paese. Nell’ambito delle iniziative avviate con Area X, con il contest Proteggere ad Arte abbiamo voluto proseguire nel nostro intento di portare i partecipanti ed il pubblico alla

condivisione della cultura della protezione, valorizzandone l’importanza, per la prima volta attraverso una rappresentazione artistica.

Oggi, con Io Vorrei di Cesare Cremonini condividiamo l’obiettivo di prenderci cura del miglioramento del contesto urbano delle nostre città, pensando soprattutto alle generazioni più giovani, che in quel contesto vivono e costruiscono il loro futuro. In accordo con i territori coinvolti, definiremo dei progetti di inclusione educativa per sostenere il percorso di crescita dei ragazzi.

L’artista e writer Giulio Rosk, che ha contribuito allo sviluppo del progetto, è anche autore, tra gli altri, del celebre murales di Palermo dedicato ai giudici Falcone e Borsellino.

Le scuole coinvolte sono l’ICS Sperone-Pertini di Palermo, l’Istituto comprensivo Antonio Vivaldi di Ostia e il Liceo classico e delle scienze umane “Anco Marzio” di Napoli.