Cesare Cremonini: dopo due anni torna live con il tour negli stadi 2025, fuori stanotte anche il nuovo singolo

Sono passati due anni dal suo ultimo tour negli stadi… Cesare Cremonini è pronto a tornare al centro delle scene musicali e lo fa con due speciali annunci: l’uscita del suo nuovo singolo “Ora che non ho più te“, disponibile da stanotte, e il ritorno live nel 2025 con il tour negli stadi “Cremoninilive25“.

cesare cremonini – “ora che non ho più te”

Il nuovo singolo “Ora che non ho più te“, fuori a mezzanotte del 24 settembre su tutte le piattaforme digitali e da domani in rotazione radiofonica per Universal Music Italy/EMI Records Italy, è il primo brano tratto dal nuovo album di Cesare Cremonini, la cui data non è ancora stata annunciata.

“Ora che non ho più te è una canzone reale. L’ho scelta come apripista perché ha rappresentato una svolta dal punto di vista della produzione musicale e un voltapagina nella mia vita. Non è un ricordo che voglio ritorni, è un’esperienza che deve diventare biografia, tornando libera.” racconta il cantautore.

Il pezzo ha un sound contemporaneo ed elegante e racconta una storia di solitudine, amore e rinascita, un dialogo diretto dell’autore con il suo passato, che vuole comunicare una “nostalgica felicità”.

“In questo brano c’è tutta la voglia di tornare a parlare un linguaggio più reale, delle cose che vivo, senza nascondermi. Sto attaccato alla vita: lavoro, viaggio, conosco, mi butto nelle esperienze. Anche le scelte musicali rispecchiano questo atteggiamento, è un brano che vuole farti cantare, urlare, ballare con i piedi per terra.” continua l’artista.

Da mezzanotte sarà inoltre disponibile il videoclip del singolo, scritto da Cremonini e Davide Petrella, e da domani si potrà acquistare una speciale edizione limitata del brano, nel formato vinile colorato. Qui il pre-order.

Gli ultimi grandi eventi live del cantautore sono stati all’Autodromo di Imola e il tour invernale nei palazzetti 2022: due anni dopo Cesare ha annunciato anche il suo ritorno live, per il prossimo anno, con il tour più grande della sua carriera che lo vedrà esibirsi negli stadi più importanti del nostro Paese.

cesARE cremonini – tour 2025: le date

Di seguito il calendario completo del tour negli stadi di Cesare Cremonini “Cremoninilive25“:

8 giugno 2025 Lignano , Stadio G. Teghil (data zero)

, Stadio G. Teghil (data zero) 15 giugno 2025 Milano , Stadio San Siro

, Stadio San Siro 19, 20 giugno 2025 Bologna , Stadio Dall’Ara

, Stadio Dall’Ara 24 giugno 2025 Napoli , Stadio Diego Armando Maradona

, Stadio Diego Armando Maradona 28 giugno 2025 Messina , Stadio San Filippo

, Stadio San Filippo 3 luglio 2025 Bari , Stadio San Nicola

, Stadio San Nicola 8 luglio 2025 Padova , Stadio Euganeo

, Stadio Euganeo 12 luglio 2025 Torino , Stadio Olimpico

, Stadio Olimpico 17 luglio 2025 Roma, Stadio Olimpico

Lo sponsor ufficiale del tour è American Express, per questo i titolari di una carta con questa società avranno la possibilità di acquistare i biglietti in anteprima esclusiva dalle 10 di domani, martedì 24 settembre.

Per gli utenti iscritti a My Live Nation i biglietti saranno disponibili dalle 10 di giovedì 26 settembre, mentre la vendita generale partirà dalle 11 di venerdì 27 settembre.

Immagine di copertina di Luigi & Iango, due importanti nomi della fotografia internazionale che hanno immortalato l’artista a New York a fine agosto.