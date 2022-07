Cesare Cremonini: tutte le date del nuovo tour nei palazzetti 2022, info e biglietti

Dopo lo straordinario successo del suo attuale tour negli Stadi che sta registrando il tutto esaurito in giro per l’Italia, Cesare Cremonini (come c’era da aspettarsi) ha annunciato un nuovo tour nei palazzetti in programma per il prossimo inverno. Scopriamo insieme tutti i dettagli in merito.

Le date del nuovo tour invernale di Cesare Cremonini

Gli appuntamenti che vi dovete fissare a calendario sono in totale sei: ci saranno due date a Roma (1 e 2 novembre al Palazzo dello Sport), due a Bologna (7 e 8 novembre all’Unipol Arena) e due a Milano (13 e 14 novembre al Mediolanum Forum di Assago).

Proprio come per il tour appena concluso, uno degli eventi più attesi e importanti di quest’anno, Cesare Cremonini presenterà tutti i pezzi migliori della sua carriera da solista, più qualche sorpresa nostalgica legata al periodo LunaPop. Il suo è un grande show, non solo un semplice concerto, durante il quale, sono emerse ancora una volta le straordinarie caratteristiche che fanno di Cesare Cremonini un performer unico, un artista dalla spiccata personalità e uno stile fortemente internazionale.







Le info per i biglietti del tour 2022 di Cremonini

I biglietti e i Pacchetti Vip saranno disponibili in anteprima per gli utenti My Live Nation dalle ore 10:00 di giovedì 7 luglio. Per accedere alla presale, basterà registrarsi gratuitamente su www.livenation.it.

La vendita generale partirà alle ore 11:00 di venerdì 8 luglio su Ticketmaster, Ticketone, Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati Per maggiori informazioni vi invitiamoa a visitare www.livenation.it/artist-cesare-cremonini-211034.

Sono inoltre disponibili pacchetti speciali: potrete acquistare gli Early Entry (Roma, Bologna, Milano) e i VIP Lounge (Roma e Milano).