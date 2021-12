Cesare Cremonini registra “Colibrì” in versione piano e voce dal Teatro Manzoni di Bologna (VIDEO)

Sono passate quattro settimane dall’uscita di Colibrì, il nuovo singolo di Cesare Cremonini che anticipa il settimo album di inediti del cantautore in uscita a febbraio del 2022.

Nell’attesa Cesare ha realizzato una versione inedita pianoforte e voce registrata al Teatro Manzoni di Bologna senza la presenza del pubblico. Una performance “intima” in grado di mettere in risalto la melodia e il testo della canzone. Un’operazione che il cantautore ama realizzare per mettere in risalto diverse sfumature dei suoi brani. Non a caso l’ultimo album, Possibili scenari, uscì anche in una versione solo piano e voce.

Cesare Cremonini Colibrì

L’immagine del colibrì, che in molte culture rappresenta l’amore per la vita, il coraggio e la perseveranza, accompagna la voce di Cesare nel brano, creando versi che descrivono una ragazza, simbolo di verginità e ritrovata purezza, che raggiunge una metropoli del presente guidata dal suo volo.

Qui a seguire il video della versione piano e voce.

IL NUOVO ALBUM

La Ragazza del Futuro sarà disponibile a partire dal 25 febbraio 2022 in molteplici versioni per gli store fisici: una versione CD a quattro ante, in vinile nero, vinile bianco con cover alternativa in esclusiva su Amazon, vinile “Crystal Red” in vendita in esclusiva sullo store digitale Universal Music Italia e, infine, uno speciale bundle in esclusiva per Amazon che include l’album in formato CD e il vinile color verde chiaro del singolo Colibrì.











Foto di copertina di Andrea Sestito