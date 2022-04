“Chimica”: un testo sensuale ed esplicito per il nuovo singolo di Cesare Cremonini (TESTO e AUDIO)

Cesare Cremonini Chimica testo e significato del nuovo singolo estratto dall’album La ragazza del futuro, in radio da venerdì 22 aprile 2022.

Si tratta del terzo estratto dall’ultimo album del cantautore bolognese uscito il 25 febbraio via Virgin Records/Universal Music Italia. Il brano segue la pubblicazione dei precedenti singoli, Colibrì e La ragazza del Futuro.

Cesare cremonini chimica significato del brano

Chimica è una di quelle canzoni pop che provengono dall’inconscio, uno strano vortice fatto di ricordi, sogni e immagini sedimentate dentro di noi, che la musica e il ritmo hanno il potere di risvegliare.

Un pizzico di malizia rende il testo, apparentemente diretto ed esplicito, un abito dai veli vaporosi che lascia intravedere la pelle nuda, le forme sensuali, il desiderio erotico senza mai mostrarlo del tutto. Proprio come nei sogni, tutto in Chimica è surreale e le regole non esistono.

Dal punto di vista musicale il brano è un “gioco sexy e chic” dai riferimenti pop anni 80, che invita a lasciarsi andare al ritmo ipnotico, il riff di basso funky e quel tocco di elettronica che caratterizza i ritornelli.

Tratteggiato da lunghe parti strumentali, musicali e molto espressive, perfette per le performance live negli stadi di Cesare Cremonini.

Il tour CREMONINI STADI 2022 porterà il cantautore nei principali stadi italiani dal mese di giugno fino a inizio luglio. Queste le date:

9 giugno 2022 – LIGNANO – Stadio Teghil (data zero)

13 giugno 2022 – MILANO – Stadio San Siro (sold out)

15 giugno 2022 – TORINO – Stadio Olimpico

18 giugno 2022 – PADOVA – Stadio Euganeo

22 giugno 2022 – FIRENZE – Stadio Artemio Franchi

25 giugno 2022 – BARI – Stadio Arena Della Vittoria (sold out)

28 giugno 2022 – ROMA – Stadio Olimpico

2 luglio 2022 – IMOLA – Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari

Cesare cremonini chimica testo e audio

(Di Cesare Cremonini e Davide Petrella

Prod. Cesare Cremonini – Alessandro De Crescenzo)

S, uno contro uno come gli animali

che bella sensazione, l’aria sembra liquida, sì

siamo fuochi artificiali in mezzo alle persone

Ti ho sognato in coda nel supermercato

mentre fai la spesa, ma eri tutta nuda

ti ho confuso con la mia ragazza

proprio l’altra sera e poi le ho chiesto scusa

la chiamano chimica, sì

Quando non ci pensi ma ci pensi uguale

Non servono parole quando cade la linea

come la corrente, non la puoi leccare

È come un’ossessione

Erotica, cominci a mordere, sembri una vipera

ma sei bellissima quando ti senti libera così

sette giorni su sette nella stessa camera

mi prendi l’anima e poi la chiamano chimica

e poi la chiamano chimica

Mi piace quella tua espressione

quando siamo a cena fuori con gli amici

in tutta quella confusione la mia perversione quando mi sorridi

poi la chiamano chimica, sì

Quando non ci pensi ma ci pensi uguale

Non servono parole quando cade la linea

come la corrente, non la puoi leccare

È come un’ossessione

Erotica, cominci a mordere, sembri una vipera

ma sei bellissima quando ti senti libera così

sette giorni su sette nella stessa camera

mi prendi l’anima e poi la chiamano chimica

e poi la chiamano chimica

Ti ho sognato in coda nel supermercato

Ti ho sognato in coda nel supermercato

Ti ho sognato in coda nel supermercato

Ti ho sognato in coda nel supermercato

ma eri tutta nuda

Ti ho sognato in coda nel supermercato

Ti ho sognato in coda nel supermercato

Erotica, cominci a mordere, sembri una vipera

ma sei bellissima quando ti senti libera così

sette giorni su sette nella stessa camera

mi prendi l’anima e poi la chiamano chimica

e poi la chiamano chimica

Foto di copertina di Diego Zabeo