Cinquant’anni dopo “Melos”, i Cervello tornano con un nuovo album: “Chaire”

A poco più di cinquant’anni dall’uscita del loro album d’esordio, Melos, i Cervello tornano con un nuovo album, Chaire, in uscita il 5 dicembre 2025 per Sony Music, esclusivamente in formato CD ed LP.

Prodotto da Corrado Rustici, il disco contiene brani scritti tra il 1974 e il 1983, che nel corso degli ultimi quattro anni sono stati arrangiati e registrati dai membri originali della band ancora in vita.

Di fatto, Gianluigi Di Franco – voce e anima dei Cervello – ci ha lasciati nel 2005. Ma, grazie ai più recenti progressi nel restauro audio, le sue interpretazioni, salvate da fragili bobine a due tracce e cassette dell’epoca, non sono andate perdute, permettendo a Chaire di esistere, sia come omaggio che come nuova creazione.

“Negli ultimi cinquant’anni, questi brani – scritti da me insieme a Gianluigi Di Franco – sono rimasti congelati”, ha dichiarato Corrado Rustici.

“Si trattava di semplici idee registrate su cassetta e su due tracce, destinate a diventare il secondo album del Cervello. Con lo scioglimento del gruppo, però, sono cadute in uno stato di ibernazione che, paradossalmente, ha conservato intatta la loro purezza originaria”.

Arriviamo così ai giorni nostri, quando – grazie alla tecnologia – “siamo riusciti a far rivivere quelle idee con la voce di Gianluigi“.

“Per me è quasi un miracolo ascoltare di nuovo la sua voce, ancora ingenuamente innocente, dare forma alle melodie e restituire senso a questa pubblicazione e a questi brani“, ha concluso il cantautore.

“Ci sono voluti cinque anni per mettere a punto questi setti brani e mi auguro davvero che tutti i fan che ci seguono dal 1973, in tutto il mondo, possano godere di questa musica. È il nostro ringraziamento per averci seguito e sostenuto in tutti questi anni”.

I CERVELLO TORNANO CON “CHAIRE”

per celebrare questo ritorno, Chaire – parola che nell’antica Grecia veniva usata sia per salutare che per congedarsi, con il significato di “stammi bene” o “abbi cura di te” – vedrà la luce insieme a un documento storico: una registrazione dal vivo del 1973, che immortala i Cervello nell’esecuzione di un inedito strumentale e dei brani contenuti all’interno del loro album d’esordio, Melos.

Ma non è tutto! Parallelamente a questa pubblicazione, verrà infatti resa disponibile anche una nuova edizione rimasterizzata di Melos, curata separatamente, per completare idealmente il percorso artistico della band.

CERVELLO, CHAIRE: LA TRACKLIST

Qui, di seguito, riportiamo la tracklist di Chaire: un saluto e un commiato, nonché un dono dal passato, rinato per il presente.

Chaire – Hallo Templi Acherontei La Seduzione di Chiaro Ulivo Reina de Roca Movalaide incl. Trasfigurazione La Danza dei Guardiani Chaire – Farewell

CERVELLO, LIVE AT POMIGLIANO D’ARCO 1973: LA TRACKLIST

A seguire, invece, la tracklist del Live at Pomigliano d’Arco 1973:

Intro Canto del Capro Scinsione (T.R.M.) Euterpe Melos Progressivo Remoto

Foto di copertina a cura di Michele Piazza