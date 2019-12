Certificazioni FIMI. Con il natale le vendite decollano e di conseguenza questa settimana sono tantissimi gli album italiani a raggiungere le certificazioni. Da Ultimo, che ne prende ben due, al recordman Tiziano Ferro.

Partiamo subito…

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Triplo disco di platino per Young, Wild and free di Snoop Dogg & Wiz Khalifa (2011) e per I Don’t care singolo di Ed Sheeran con Justin Bieber.

Disco di platino per le oltre 50.000 copie a Don’t cry dei Guns’n’roses del 2011.

Platino anche per Lovely di Billie Eilish & Khalid, a Sucker dei Jonas Brothers, a Circles di Post Malone e a Memories dei Maroon 5.

Passiamo ai dischi d’oro con Don’t start now di Dua Lipa, Helium di Sia (2018), Last nite dei The Strokes (2001), So Far away di Martin Garrix & David Guetta feat. Jamie Scott & Romy Dya (2017), What goes around… comes around (2007), Sunshine of your love di Cream (1967).

Con il Natale tornano in classifica i brani a tema. Certificati Feliz Navidad di José Feliciano (2007), Rockin’ around the Christmas tree, brano di Brenda Lee uscito nel 1958, Mistletoe di Justin Bieber (2011).

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Raggiunge il disco di platino Origins degli Imagine dragons.

