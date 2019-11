Certificazioni FIMI settimana 47: Marracash è platino in meno di un mese

Certificazioni FIMI.

Bottino abbondante questa settimana per la musica italiana. Da Vasco Rossi a Ultimo, da Machete fino a Marracash che di certificazioni ne porta a casa ben cinque.

Andiamo subito a scoprirle partendo come sempre dagli artisti internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Traguardo del quarto disco di platino per Con calma di Daddy Yankee feat. Snow.

Triplo disco di platino per Someone you loved di Lewis Capaldi e doppio platino per Mia di Bad Bunny feat. Drake.

Conquista il disco di platino The Cure di Lady Gaga (2017), Everlong dei Foo Fighters (1997), Crying in the club di Camila Cabello (2017), Rocket man (I Think it’s going to be a long long time) di Elton John (1972), Lost in Japan di Shawn Mendes e Barking di Ramz del 2017.

Disco d’oro per Son of a preacher di Dusty Springfield (del 1969), Capital letters di Hailee Steinfeld & BloodPop (2018), High di Lighthouse Family (1997), I’ve got a woman di Ray Charles del 1954, Fields of gold dei Sting (1993).

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Sono due gli album internazionali che ricevono questa settimana una certificazione in Italia.

Disco di platino per Unorthodox Jukebox di Bruno Mars del 2012 e disco d’oro per la colonna sonora di The Greatest Showman.

