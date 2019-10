Come ogni lunedì arrivano le nuove certificazioni Fimi. Tra gli artisti premiati questa settimana troviamo i Pinguini Tattici Nucleari, J-Ax & Fedez, Gemitaiz & MadMan e Lucio Battisti.

Andiamo subito a scoprire tutte le nuove certificazioni partendo da quelle per artisti internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Triplo disco di platino per oltre 150.000 unità a Te boté di Nio Garcia, Darrel & Casper Magico.

Raggiungono invece il doppio disco di platino Bad Liar degli Imagine Dragons, Mirrors di Justin Timberlake del 2013 e Ego di Willy William del 2015.

Sono parecchi invece i brani certificati con il disco d’oro per le oltre 25.000 unità questa settimana. Partiamo dai più recenti…

Raggiungono la certificazione Si se da di Myke Towers & Farruko, Dancin di Aaron Smith feat. Luvli, Paradise di George Ezra, Con altura di Rosalìa & J Balvin feat. El Guincho e You should see me in a crown di Billie Eilish.

Tra i brani più datati disco d’oro per Pump it dei Black Eyed Peas (2006), Killing me softly dei Fugees (1996), Over the raimbow di Israel Kamakawiwo’Olè (1990), Another day in paradise di Phil Collins (1989) e My sharona dei The Knack uscita nel 1979.

CERTIFICAZIONI ALBUM INTERNAZIONALI

Questa settimana nessun disco internazionale raggiunge certificazioni nel nostro paese.

