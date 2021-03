Certificazioni FIMI settimana 10: grandi risultati per Sanremo 2021, nuovo riconoscimento per Laura Pausini

Settimana #10 per le certificazioni FIMI che, anche questa volta, riservano belle sorprese per la musica italiana. In particolare per i brani del Festival di Sanremo 2021 e per Laura Pausini.

Non perdiamo tempo e andiamo subito a scoprirle tutte partendo da singoli e album internazionali.

CERTIFICAZIONI FIMI SINGOLI INTERNAZIONALI

Arrivano al disco di platino Take you dancing di Jason Derulo, Save your tears di The weeknd.

Disco d’oro per Se te nota di Lele Pons & Guaynaa.

CERTIFICAZIONI FIMI ALBUM INTERNAZIONALI

Traguardo del Disco di platino per due album internazionali in Italia. Si tratta di Scorpion di Drake (2018) e Breakfast in America di Supertramp del 2010.

Disco d’oro invece a Dummy Boy di 6ix9ine (2018) e Translation dei Black Eyed Peas (2020).

Clicca su continua per le certificazioni FIMI singoli e album italiani.