CERI: parte il Solo/Insieme Remix Contest dedicato ai/alle Producer emergenti

Ceri dà il via al Solo/Insieme Remix Contest, un progetto unico dedicato alle producer e ai producer emergenti.

L’idea arriva come seconda parte di un progetto più ampio: Ceri, infatti, ha recentemente invitato nel suo Studio 10 fans, da lui selezionati, a cui ha fatto ascoltare in anteprima suoi pezzi ancora inediti.

Ceri, tra gli artisti e producer più innovativi e iconici della scena italiana, ha pensato a un gioco con uno scopo molto semplice: remixare un estratto da Solo/Insieme, il suo nuovo singolo di prossima uscita.

Il sample è disponibile sul canale SoundCloud del producer Ceri.

Il remix più bello sarà pubblicato dall’etichetta Undamento e il/la producer avrà l’opportunità di passare una giornata in studio con Ceri.

Ecco i passi da seguire per poter partecipare al contest:

Scaricare il sample da SoundCloud Fare il remix Caricare la traccia su SoundCloud con la dicitura: Ceri – Solo/Insieme (il tuo nome REMIX) Mandare il link della traccia pubblicata a remix@undamento.com

entro e non oltre il 28 gennaio 2022

Chi è Stefano Ceri

Musicista e producer a tutto tondo, con i suoi beat e la sua sensibilità artistica Ceri ha definito il suono degli ultimi anni, portando nella musica italiana un suono fresco e dando forma ad un nuovo immaginario.

Come produttore ha saputo delineare il suono del nuovo panorama urban, indie e pop, collaborando con grandi nomi della musica nostrana come Mahmood, Salmo, Coez, Calcutta, Franco 126, Frah Quintale e Crookers.

Come solista ha invece esplorato mondi diversi e più personali, ricercando una sua dimensione inedita volta verso sonorità più elettroniche.

Nel 2019 esce Solo, il suo EP di debutto: tra elettronica minimale, cantautorato e una certa attitudine pop, Ceri si cimenta a scrivere testi da lui stesso cantati, utilizzando la voce come un vero e proprio strumento musicale.

Nel 2021 pubblica Insieme, il suo secondo EP. Anticipato dai brani HappySad ft. Franco126 e Buio sereno ft. See Maw.

Il disco unisce la bellezza della melodia italiana e l’energia ritmica della musica da club.

Nel 2021 firma il remix di Musica Leggerissima di Colapesce e Dimartino, che hanno deciso di pubblicare un EP contente alcune rivisitazioni della loro hit sanremese selezionando 5 tra i più importanti esponenti della musica club. Con Ceri anche Moroder e Cerrone.