Amazon Prime Video Present Italia 2022: arrivano Mahmood, Celebrity Hunted 3, Irama, Rkomi...

Rkomi, Irama, Mahmood, Celebrity Hunted 3, Me Contro te… il 19 luglio Amazon ha presentato molte novità, di cui alcune musicali, al Prime Video Presents Italia 2022.

Partiamo proprio da Celebrity Hunted – Caccia all’uomo, l’amatissimo real-life thriller che vede un gruppo di celebrità darsi alla fuga in lungo e in largo per l’Italia, nel tentativo di mantenere l’anonimato e preservare la loro libertà per due settimane, con limitate risorse economiche. A dar loro la caccia saranno alcuni tra i più noti analisti e investigatori professionisti, esperti di cyber security, profiler e human tracker provenienti dalle forze dell’ordine e dai servizi segreti militari.

Nelle prime due edizioni abbiamo visto diversi artisti musicali prendere parte al programma. Tra loro le coppie formate da Achille Lauro e Boss Doms, quella tutta al femminile con Elodie e Myss Keta, trionfatrici della seconda edizione, e Fedez (tra i vincitori della prima).

Anche nella terza edizione ci sarà una coppia musicale d’eccellenza. Quella formata da due degli artisti più amati dai giovani… Irama e Rkomi. I due artisti, reduci entrambi dal successo ottenuto al Festival di Sanremo 2022, hanno anche inciso insieme un brano, 5 gocce, ed ora diventeranno compagni di avventura per cercare di conquistare la vittoria nel programma.

Celebrity Hunted 3 arriverà su Prime video dopo l’estate, nel 2022. Gli altri protagonisti saranno: Luca Argentero e Cristina Marino, Salvatore Esposito e Marco D’Amore, Katia Follesa, Ciro Priello e Fabio Balsamo.

Per quel che riguarda i contenuti prettamente musicali, filone inaugurato in Italia con il docu-film su Tiziano Ferro e il film di Laura Pausini, questa volta toccherà a Mahmood.

Sarà infatti disponibile prossimamente Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa, un documentario che segue il cantautore lungo tutto il suo tour europeo, raccontando così la storia di uno degli artisti italiani più amati del momento.

Il film esplora le relazioni più intime di Mahmood con le persone che hanno lasciato un segno nella sua vita personale: la famiglia, da sempre presente e suo punto di riferimento, gli amici, i collaboratori. Un viaggio interiore che ha la musica come colonna portante e dove l’amore e l’assenza trovano il loro modo di coesistere. Mahmood – Ja ti la Crediasa Crasa è diretto da Giorgio Testi, scritto da Virginia W. Ricci e prodotto da Red Carpet.

Spazio anche per i Me Contro Te, la coppia amatissima da bambini che incide anche canzoni che conquistano le classifiche di vendita. Per loro in arrivo la serie Me Contro Te – La Famiglia Reale con Luigi Calagna e Sofia Scalia pronti per una nuova avventura: vivere un breve periodo in un palazzo reale con una famiglia nobile per apprenderne le abitudini, la cultura e le tradizioni.

La serie, prodotta da Colorado Film Production e Warner Bros sarà disponibile in esclusiva su Prime Video dal 30 settembre 2022.