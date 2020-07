Castrocaro 2020 ecco i 42 finalisti che tentano di accedere alla finale

Castrocaro 2020. Sono stati resi noti nella giornata di ieri i 42 artisti convocati per le selezioni del Festival di Castrocaro 2020.

Gli artisti sosterranno tre fasi di selezioni il 4, 5 4 6 luglio a Castrocaro Terme. Chi supererà queste fasi andrà direttamente alla finale televisiva in onda come lo scorso anno su Rai 2.

Castrocaro 2020

Tra i 42 selezionati ci sono anche dei volti/voci note al pubblico televisivo.

Innanzitutto segnaliamo due artisti che provengono da Sanremo Young 2019 (format di Lucio Presta con Antonella Clerici alla conduzione), ovvero Laura Fantauzzo e Michele Braganti.

Poi troviamo da X Factor 2018 Camille Cabaltera.

Da The voice of Italy arrivano invece la 17enne Carmen Pierri ( che si fermò alle Blind Audition) e Sofia Sole Cammarota.

Da Amici di Maria De Filippi, ultima edizione, troviamo invece Jacopo Ottonello e Stefano Farinetti in arte Neno.

Da segnalare infine anche Ivan Bentivoglio, co-autore del brano sanremese di Einar che fu al centro di diverse polemiche ( vedi qui).

A seguire la lista completa dei 42 artisti che tenteranno di accedere alla finale di Castrocaro 2020.

1. Alessia Albanese

2. Alessia Berlingacci

3. Alessia Bertonasco

4. Angelo La Pegna

5. Benedicta Nicotra

6. Camille Cabaltera

7. Carmen Pierri

8. Chiara Domenighini

9. Chiara Patalano (in arte Chiara Crystal)

10. Emanuele Conte

11. Emcara

12. Enea Vladimir Pasca (in arte Enea Vlad)

13. Federica Cres

14. Federico Castello

15. Francesco Ricci (in arte Lassistente)

16. Gianluca Boco (in arte Boco)

17. Gianluca Versolatto

18. Giorgia Acchioni (in arte Echo)

19. Jacopo Ottonello

20. Jennifer Bezzi

21. Jiale Zhou

22. Kevin Carpinteri

23. Ivan Bentivoglio

24. Laura Fantauzzo (in arte Laura)

25. Le Radici

26. Letizia Bonucci

27. Lorena De La Caridad Giampà

28. Marco Boni

29. Marco Caudullo

30. Marialuisa Scrivano (in arte Madison)

31. Martina Boezio

32. Michele Braganti

33. Nadia D’Aguanno

34. Niccolò Dainelli (in arte Daino)

35. Nicola Ferrari (in arte Nyco)

36. Nicole Vioto

37. Norma Duchi

38. Sofia Sole Cammarota

39. Stefano Farinetti (in arte Neno)

40. Valentina D’Agostino

41. Yassmine Jabrane

42. Watt