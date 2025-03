Cassio torna con un singolo con heysimo, “Mamma”, e annuncia nuove date live

Cassio – Mamma, il nuovo singolo con heysimo anticipa il prossimo progetto discografico.

Cassio torna con nuova musica e pubblica Mamma, un brano in collaborazione con heysimo. Il singolo sarà disponibile da mercoledì 5 marzo su tutte le piattaforme digitali e in rotazione radiofonica, distribuito da Virgin Music Group Italy.

Mamma, il nuovo singolo di Cassio

Dopo un 2024 ricco di pubblicazioni, Cassio inaugura il 2025 con Mamma, un brano che apre le porte al suo prossimo progetto discografico. La canzone unisce la sua scrittura intensa e personale a sonorità evocative, frutto della collaborazione con heysimo.

La produzione del brano è stata curata da Cassio, heysimo, Andrea Filippi e Dario Brandini. L’immaginario visivo e fotografico legato al singolo è stato realizzato da Mattia Zoppellaro.

I prossimi appuntamenti live di Cassio

Venerdì 14 marzo – Campo Magnetico, Roma

– Campo Magnetico, Roma Venerdì 11 aprile – Cicada, Monza Brianza

– Cicada, Monza Brianza Sabato 19 aprile – FilMusica, Valdagno (VI) [acoustic live session]

– FilMusica, Valdagno (VI) [acoustic live session] Lunedì 21 aprile – Rapa Nuj Festival, Ascea (SA)

Chi è Cassio?

Cassio è il progetto di Simone Brondi, cantautore livornese di 30 anni. Il suo sound mescola influenze della scena indipendente e rock dei primi 2000 con elementi elettronici e cantautorato moderno.

Dopo un passato nei Tinkerbell e nei La Maison, nel 2014 pubblica Vaine House (Trovarobato Records), prodotto da Enrico Gabrielli e Taketo Gohara. Dopo una pausa di alcuni anni, nel 2020 torna in studio per registrare il suo primo album solista 19 Luglio 1944.

Nel 2023 pubblica Mercoledì, seguito da Marti, Scheletri e Elliott. Tra la primavera e l’estate del 2024 esce il mini-EP Felice a metà.

Chi è heysimo?

heysimo è il nome d’arte di Simone Sproccati, musicista, produttore e dj milanese con una lunga carriera alle spalle. Cresciuto a Lambrate, ha iniziato a suonare da giovanissimo e ha esplorato diversi ruoli nella scena musicale: da recording e mixing engineer a produttore e compositore.

Ha lavorato con artisti come Gaia, Federica Carta, Alfa, Niveo e Santi Francesi, oltre ad aver collaborato con Salmo nell’album Playlist. Oltre alla produzione musicale, ha curato colonne sonore per progetti televisivi e cinematografici, come la sigla del Gran Premio d’Italia e le musiche per Love Club di Amazon Prime.

Nel 2024 continua a essere un dj attivo e riconosciuto nella scena milanese, suonando in club e festival di rilievo come Love Mi e Tim Summer Festival. Continua inoltre a portare avanti i progetti da produttore sia per artisti molto noti della scena italiana che per emergenti.

