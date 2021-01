Casadilego a Giffoni Winter Edition: “Sento forte il peso della cattiveria, ma...”

Casadilego, cantautrice vincitrice dell’ultima edizione di X Factor, è stata ospite della prima edizione di Giffoni Winter Edition. Un progetto nuovo, completamente in digital experience, dedicato principalmente ai bambini – gli Elements +3, +6 e +10 – e alle loro famiglie, ma anche a ragazzi e young adult.

La giovane artista si è raccontata senza filtri, parlando anche delle cattiverie social e delle parole cattive subite troppo spesso.

“Sento forte il peso della cattiveria, della superficialità, ma quello della musica è sempre più forte. Quando uscii da X Factor mi chiesero del body shaming e di una serie di cose di cui non mi sento pronta a portare il peso.

C’è tanta gente che combatte e ha combattuto, che incentra la propria arte per portare messaggi di questo tipo. Io non mi sento in grado e non voglio farlo, sono dell’idea che nella vita bisogna sempre prendere una posizione e io so bene quale è la mia. Qualora ce ne fosse bisogno metto anche una bandierina in testa, ma adesso lasciatemi fare musica.”