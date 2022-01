Nuovo sound con produzione di Estremo per “Giardino”, il brano che segna il ritorno di Casadilego

Casadilego Giardino testo e significato. Nuovo singolo per CASADILEGO fuori da venerdì 28 gennaio con Columbia Records Italy/Sony Music Italy.

La giovane artista vincitrice di X Factor 2020 (e reduce da un bel duetto con il suo mito, Ed Sheeran, nell’ultima edizione), presto al debutto sul grande schermo nel film My soul summer, continua a sperimentare con la sua musica e la sua voce alla ricerca dello stile a lei più congeniale.

Dopo i singoli lanciati nel 2021, Millepiani e ora o mai più con Cicco Sanchez, la cantautrice classe 2003 lancia ora il primo singolo per il 2022, Giardino.

CASADILEGO GIARDINO SIGNIFICATO

Rime incastonate in metriche scomposte e sonorità elettroniche per questo nuovo brano prodotto da Estremo, giovane producer che ha firmato negli ultimi anni brani di diversi noti artisti della scena urban italiana. Ecco come racconta questa canzone Casadilego…

Ho una certezza in mezzo ai temporali e ai giorni tranquilli, nonostante lo scorrere del tempo che è incessante ed è spaventoso, con la vita che corre e la gente che incontriamo e abbandoniamo, amiamo e disprezziamo fino a stare bene o male, c’è una cosa che è sempre ferma, infinita e ci ascolta. Questa cosa è l’universo.

Qualsiasi esso sia per ognuno, che sia una forza interiore e umanissima o un occhio divino. È lì e ci guarda, ci sente, ci ascolta. A volte questa consapevolezza rende solo le cose più difficili, altre volte invece ci salva.

Il brano è stato scritto dalla stessa Casadilego con Estremo e Riccardo Puddu.

CASADILEGO GIARDINO TESTO E AUDIO

Come fai, come fai

A non andartene ogni volta che

Sono così triste che ti tiro giù?

Come mai? Cos’ho di speciale?

Voglio sentirmi dire che va tutto bene

Una pagina bianca

Che si sporca di sera

Un’anima stanca

Che mi tiene sveglia

Il giardino ti ammira

I fiori stanno guardando

Il sole non sa mentire

E forse è solo il momento sbagliato per dirti che a volte

Vorrei solo morire

È tutto scontato, è sempre un casino

resterai sveglio

Al pensiero che a volte il giardino ci ammira

Il giardino ti ammira, ah

Tredici falci di giudici

No, non ho più voglia di

restare a guardare chi

Chi è fermo e brucia ciò

ciò che non cresce più

Tutto è di cera qui, siamo candele

Il cielo ci ignora e la pioggia risale

Mentre tutto brucia tu non te ne andare

La luce che entra nel buio che ho dentro

Da quella finestra se la lasci aperta

Il giardino ti ammira

I fiori stanno guardando

Il sole non sa mentire

E forse è solo il momento sbagliato per dirti che a volte

Vorrei solo morire

È tutto scontato, è sempre un casino

resterai sveglio al pensiero che a volte il giardino ci ammira

I fiori stanno guardando

Il sole non sa mentire

E forse è solo il momento sbagliato per dirti che a volte

Vorrei solo morire

È tutto scontato, è sempre un casino

resterai sveglio al pensiero che a volte il giardino ci ammira

Il giardino ci ammira

Foto di Adriana Tedeschi