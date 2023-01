Casa Sanremo dedica a Vittorio De Scalzi la sala stampa del cinema Centrale

Nei giorni scorsi, in questo articolo, vi avevamo anticipato di come Casa Sanremo si stesse muovendo per dare uno spazio alla stampa, web, radio e tv, che non avrebbero avuto una sala stampa a causa della chiusura della Lucio Dalla. Oggi possiamo svelarvi i primi dettagli a riguardo.

Per dovere di cronaca va detto che la Rai, a seguito delle lamentele dei giornalisti ha deciso di riaprire quest’anno la Sala Stampa Lucio Dalla al Palafiori in aggiunta a quella principale al Casinò’.

Tornando a Casa Sanremo, l’organizzazione ha preso in gestione per la settimane del Festival lo spazio del Cinema Centrale di Sanremo e deciso di dedicarlo alla memoria di Vittorio De Scalzi, cantautore e fondatore dei New Trolls.

Casa Sanremo gestirà la struttura durante tutta la settimana e la Sala Vittorio De Scalzi diventerà un punto di ritrovo dove i giornalisti potranno accreditarsi, seguire le conferenze Stampa e le serate del Festival e utilizzare il Wi-Fi dell’area.

Casa Sanremo gestirà la struttura durante tutta la settimana e la Sala Vittorio De Scalzi diventerà un punto di ritrovo dove i giornalisti potranno accreditarsi, seguire le conferenze Stampa e le serate del Festival e utilizzare il Wi-Fi dell'area. Sono disponibili 200 posti.

