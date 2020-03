Casa del Vento: “Mare di Mezzo”, brano dedicato all’omonima chitarra

"... non servono orpelli per scrivere un testo che abbia un senso. Vince la semplicità, la verità...". L'analisi del nuovo singolo di Emma.

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

E' uscito "Terranova", il nuovo album di Gulliver, anticipato dal singolo "Figli". Un disco intenso e in cui spicca una scrittura per immagini particolarmente ispirata.

A seguito dell'emergenza sanitaria, è stato rinviato il Dente Club Tour 2020, che avrebbe dovuto prendere il via in questi giorni da Brescia. Ecco il nuovo calendario.

Scopri nell'articolo, tra nomi noti e no, i finalisti del contest per emergenti legato al Concertone del Primo Maggio Roma.

Simone Tomassini: l'emergenza sanitaria ferma il tour sudamericano

A causa dell'emergenza legata al Coronavirus, il cantautore Simone Tomassini ha sospeso il tour On The Road in Argentina per far ritorno a casa.