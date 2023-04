La cantantessa del rock, Carmen Consoli, con tre live insieme a Elvis Costello

Carmen Consoli torna in tour e questa volta sarà live con un grande artista internazionale, Elvis Costello.

La stima tra i due ha origini lontane. Era infatti il 2006 quando Costello, dopo averla vista in concerto, dichiarò al New York Times quanto segue: “Ha più idee originali lei in una manciata di pezzi piuttosto che alcune celebrate band inglesi o americane in un intero concerto“.

Elvis Costello, artista poliedrico considerato tra i più grandi cantanti e musicisti a cavallo tra il punk e la new wave, nella sua carriera ha spaziato dal rock al jazz passando anche per la musica classica. Vincitore di un Grammy Award e ha ottenuto due volte la nomination ai BRIT Awards.

Nel 2023 la cantantessa del rock, Carmen Consoli, ed Elvis Costello si uniscono in tour.

Saranno tre date uniche che vedranno i due artisti alternarsi e unire le loro voci e i loro suoni. Accadrà il 28 agosto 2023 a Roma all’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone (Cavea), il 29 agosto 2023 a Palermo al Teatro di Verdura, e il 31 agosto 2023 a Milano al Castello Sforzesco.

Il live sarà un viaggio attraverso le tappe delle loro straordinarie carriere ricche di successi e metamorfosi, che porterà sul palco momenti intimi quasi sussurrati e ruggiti rock, alternando brani classici noti al grande pubblico a rivisitazioni sorprendenti.

Le date faranno seguito al nuovo tour europeo, in partenza il 19 aprile da Bruxelles (a seguire le date), ed è attesa a luglio al prossimo al Womad Festival di Peter Gabriel il 29 luglio.

19 APRILE 2023 Brussels – Espace Lumen SOLD OUT

20 APRILE 2023 Berlin – Kesselhaus

21 APRILE 2023 Paris – Cafè de la Danse

22 APRILE 2023 Prague – Palàc Akropolis

26 APRILE 2023 Lisboa – Auditório do Casino Estoril

27 APRILE 2023 Madrid – Cafè Berlin

28 APRILE 2023 Madrid – Cafè Berlin

29 APRILE 2023 Barcelona – Festival Barnasants SOLD OUT

Qui la prevendita dei biglietti. Radio Capital è la radio ufficiale del tour.