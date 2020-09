In Copertina

All Together Now 2020: tra i nuovi giurati Anna Tatangelo e... Rita Pavone!

Prenderà il via in autunno All Together Now 2020, terza edizione del talent condotto da Michelle Hunziker che avrà anche una nuova giuria.

Laura Pausini: in arrivo per il mercato spagnolo la nuova versione di “Verdades a Medias” feat. Bebe

Bebe, conosciuta in Italia per "Malo", ospite di Laura Pausini per la nuova versione per il mercato spagnolo del brano "Verdades a Medias".

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 4 settembre

Radio Date 4 settembre 2020.E' appena finito agosto e tornano gli appuntamenti settimanali con il radio date nella forma tradizionale.La nuova stagione parte col botto.

Esce "Ricordami", il nuovo singolo di Tommaso Paradiso, ma il web è in rivolta contro di lui

Il popolo del web, con commenti al vetriolo, ha mandato subito il nome dell'artista nei Trend Topic di Twitter.

Svelata la data di uscita del nuovo album di inediti di Claudio Baglioni

Nuove date anche per quel che riguarda i live di "Dodici note".

Fuori il nuovo singolo di Fiorella Mannoia scritto da Ultimo. Ecco testo e audio di "Chissà da dove arriva una canzone"

L'artista, da sempre attenta alle nuove generazioni, sceglie come singolo di ritorno sulle scene un brano scritto dal cantautore dei record.

Cosa Resterà degli Anni ’90: 2000 l'estate di Paola e Chiara con Vamos a Bailar

Anni '90: il 2000.Il 2000 fa parte degli anni '90 o è il primo anno del nuovo decennio, secolo e millennio? La risposta non è.

Tiziano Ferro svela la tracklist e data di uscita del suo primo disco di cover

L'album si chiamerà "Accetto miracoli Accetto miracoli L'esperienza degli altri".

Ultimo: un misterioso post sui social annuncia l'arrivo di un nuovo singolo?

L'immagine di un calendario con la data del 22 settembre cerchiata con il pennarello rosso. Uscirà quel giorno il nuovo singolo di Ultimo?.

Seat Music Awards 2020: ecco il cast completo. Oltre 50 artisti per 3 serate di musica dedicate ai lavoratori dello spettacolo

Dall’1 al 21 settembre attivo anche il numero solidale 45588 peril fondo “COVID 19 - Sosteniamo la musica” di MUSIC INNOVATION HUB.

Classifica Autori Italiani 2020 - parte 1. Ecco chi sono i più certificati!

Gli autori hanno un ruolo fondamentale nel successo delle canzoni, vitale. Ecco quindi la nostra classifica dei più certificati.

Radio Date Estate 2020: tutti i nuovi singoli in uscita

Siamo arrivati all'ultimo appuntamento con il radio date prima della pausa dell'estate 2020.Come ogni anno, terremo costantemente aggiornato l'articolo con le nuove uscite fino a.

Release Date 2020: tutti i singoli italiani in uscita durante l'anno

Da gennaio a dicembre, tutti i brani italiani in uscita settimana per settimana.

Pagelle Nuovi singoli

Le recensioni del nostro critico musicale Fabio Fiume

ALBUM ITALIANI IN USCITA NEL 2020

Ecco tutti i dischi in arrivo nei prossimi mesi

Videointervista a Enrico Nigiotti: “Per avere un amico bisogna innanzitutto esserlo”

E' uscito il nuovo singolo di Enrico Nigiotti Para El Sol, un inno all'amicizia accompagnato da un videoclip diretto da Fabrizio Cestari.

Videointervista a Gigi D'Alessio da IMAGinACTION 2020: “Quando scrivo una canzone... la vedo!”

Gigi D'Alessio, vero e proprio mattatore della serata conclusiva di IMAGinACTION 2020. Coinvolgente l'esibizione nel Drive In dell'aeroporto di Forlì.

Videointervista a J-Ax da IMAGinACTION 2020: “Quando scrivo le canzoni penso già al video...”

J-Ax ha conquistato il Premio Miglior Videoclip Italiano per "Una Voglia Assurda". La consegna in occasione della serata finale di IMAGinACTION.

Videointervista a Edoardo Bennato da IMAGinACTION 2020: "Mi interessa il presente e l'immediato futuro"

Edoardo Bennato è stato il vero e proprio mattatore della seconda serata di IMAGinACTION 2020. L'artista si è raccontato portando sul palco i brani di una lunga carriera.

Videointervista a Leo Gassmann da IMAGinACTION 2020: “L'immagine ha un ruolo fondamentale nella carriera di un artista”

Leo Gassmann è salito sul palco di IMAGinACTION 2020 per celebrare un 2020 important e raccontarsi attraverso le immagini dei suoi videoclip.

L'editoriale del direttore

di Massimiliano Longo

Appello agli artisti noti per gli artisti emergenti. Tentar non nuoce...

Concerti 2021 e artisti emergenti. Questi sono i due argomenti di cui mi preme parlare oggi in questo editoriale. Di uno si è parlato molto, dell'altro per niente.In questi giorni ho realizzato un'intervista con Samantha Suriani uscita proprio oggi su Bellacanzone.it.Alla fine dell'intervista Samantha mi ha fatto una domanda diretta... "Come vedi il futuro della musica...

Carmen Consoli: il brano inedito “Coraggio Onestà e Lealtà” nella colonna sonora del film Disney Mulan

Il 4 settembre, giorno del compleanno di Carmen Consoli, disponibile su Disney+ Mulan. Sui titoli di coda il brano Coraggio Onestà e Lealtà.

Soundtrack Stars Award 2020: il premio speciale Musica&Cinema a Diodato

Prosegue l'anno d'oro di Diodato. L'artista, presente a Venezia per la Mostra del Cinema, ha conquistato il Soundtrack Stars Award 2020.

Fuori il 4 settembre "Tsunami", il nuovo singolo di Annalisa. Ecco gli autori

Dopo il successo di "Houseparty" arriva venerdì in radio un nuovo brano estratto da "Nuda".

Fulminacci: l'atteso ritorno è con il singolo “Canguro”, in arrivo il 9 settembre

Sarà disponibile dal 9 settembre il nuovo singolo di Fulminacci Canguro. Svelata la cover realizzata con la tecnica dell'intelligenza artificiale.

Ligabue: dal Campovolo su Raiuno per il nuovo singolo “La ragazza dei tuoi sogni”

Sarà presentato il 10 settembre su Raiuno con un video girato a Campovolo il nuovo singolo di Ligabue La ragazza dei tuoi sogni.

Amici Casting: due nuove star del web cercando di entrare nel talent show

Continuano le nostre indiscrezioni sugli aspiranti cantanti della nuova edizione del programma.

Diva: arrivano gli Official Award dell'Arena di Verona

E' stato lanciato Arenalive, il nuovo sito web dell'Arena di Verona. Prima news pubblicata la creazione di Diva, gli Official Award.

Modà: posticipati all'autunno 2021 i concerti nei palasport e all'Arena di Verona

A causa del perdurare dell'incertezza legata all'emergenza sanitaria, rimandate all'autunno del prossimo anno le date del Modà Testa o Croce Tour 2021.

"L'amore muore" è il nuovo singolo di Biagio Antonacci

Il singolo è il quarto estratto da "Chiaramente visibili dallo spazio".

laFeltrinelli in supporto dell'industria musicale italiana in occasione di Heroes

In occasione di Heroes laFeltrinelli dona 1 Euro per ogni cd e 5 Euro per ogni T-Shirt acquistati al fondo COVID-19. Sosteniamo la musica di Music Innovation Hub.

Concerti: 12 milioni agli organizzatori per ripianare parte delle perdite subite in questi mesi difficili

Ticketmaster comunica le nuove iniziative per il ritorno al live

Orchestra Sinfonica di Sanremo: finalmente avrà una sua sede, il Palafiori

La musica che gira: il punto della situazione e due grandi risultati ottenuti

Sugar Music Publishing & Warp Publishing siglano un accordo di sub edizione

Mini Meets Music Contest, il concorso per i talenti della scena elettronica

Radio Date: tutti i nuovi singoli in uscita nella settimana del 4 settembre

Le pagelle del critico musicale ai nuovi singoli italiani in uscita il 28 agosto 2020

Daniel Ek, CEO di Spotify: rilasciare un album ogni tre anni funziona ancora?

Sondaggio: scegli tu il tormentone dell'estate 2020

TESTO & CONTESTO SPRITZ CAMPARI: IL TORMENTONE DI MIETTA CI INSEGNA A DIRE "VATTENE, AMORE" CON STILE

Dai raduni dei fan club agli screenshot in diretta con cantante: come è successo?

Festa della musica, sì, ma se la facciamo #senzaMusica, chi se ne accorge?

Analisi Sanremo 2020: ecco come Diodato ha conquistato la vittoria

Sealow lancia il nuovo singolo "Occhi da serpente"

Modigliani ritorna lanciando il nuovo singolo "Vino Rosso"

Anteprima Video: un complicato rapporto con una psichiatra nel singolo “Dottoressa Parliamone” degli Engage

Ennio Salomone: un impulsivo sfogo nel nuovo singolo “Fastidio” (Testo)

Axos: un collegamento con l'inferno di ognuno nel singolo “Banlieue” feat. Lele Blade (Testo e Audio)

Pamela D’Amico: una rivisitazione in italiano e portoghese de “La Notte” di Arisa

Certificazioni FIMI settimana #35: Platino per l'album di Izi. Tra i singoli anche "Ciclone" e "Paloma"

Classifica Spotify Settimana #35: nella viral svetta a sorpresa Blanco con “Notti in bianco”

Classifiche di vendita FIMI #35: Calma piatta in album e singoli con Gué Pequeno e Rocco Hunt ancora in vetta

Classifica Radio Earone Settimana #35: prosegue inarrestabile il dominio di “Karaoke”

CERTIFICAZIONI FIMI SETTIMANA #34: Carl Brave, Gué Pequeno e i tormentoni estivi!

Classifica Spotify Settimana #34: in vetta non cambia nulla. Primi Rocco Hunt e Master KG

Ghemon: "Scritto Nelle Stelle" e con una grafia bella chiara e leggibile… anche per altre voci svogliate

Francesca Michielin: Feat e il suo stato di natura… ribelle.

Diodato – Che Vita Meravigliosa… se sai osservarla, capirla, viverla

Elodie This Is Elodie: Ante dell’armadio aperte, ecco tutto il suo guardaroba.

Marracash Persona: recensione di uno dei migliori dischi rap degli ultimi 10 anni

Tiziano Ferro Accetto Miracoli: Venti di cambiamento per un artista che si ha ancora il piacere di attendere… ancora ed ancora.

Watt Intervista Castrocaro 2020

Enrico Nigiotti Intervista Para El Sol

Gigi D'Alessio Intervista Imaginaction 2020

J Ax Intervista Imaginaction 2020

Pinguini Tattici Nucleari Intervista Imaginaction 2020

Leo Gassmann Intervista Imaginaction 2020

Edoardo Bennato Intervista Imaginaction 2020

Mario Biondi Intervista Imaginaction 2020

Marco Masini Intervista Imaginaction 2020

Noemi Intervista Imaginaction 2020

Pierdavide Carone Intervista Imaginaction 2020

Irama Intervista Crepe