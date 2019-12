Carmen Consoli: 25 Anni Mediamente Isterici All'Arena Di Verona e...

Carmen Consoli torna live e lo fa in grande stile per un’unica data all’Arena di Verona.

Il 25 agosto 2020 la Cantantessa festeggerà 25 anni Mediamente Isterici con un concerto-evento all’Arena di Verona (prodotto e organizzato da OTR).

Sul palco con lei tanti colleghi e amici che l’anno affiancata in questi 25 anni di carriera. Tra i primi ospiti annunciati ci sono Samuele Bersani e Max Gazzè, ma molti altri se ne aggiungeranno nei prossimi mesi.

La carriera di Carmen Consoli è iniziata nel 1995 e ha raggiunto tanti successi e primati: nel 2003 è stata la prima artista a calcare il palco dello Stadio Olimpico di Roma, ha partecipato come sola rappresentante italiana alle celebrazioni in Etiopia per la scomparsa di Bob Marley, ha segnato, con l’ultimo tour, 4 sold out a New York, è stata la prima donna a vincere la Targa Tenco nella categoria Miglior Album con “Elettra” e anche la prima donna a rivestire il ruolo di Maestro Concertatore per il Concerto della Notte della Taranta, solo una piccola parte di quello che sono stati questi 25 anni di carriera in musica.

Con l’annuncio del concerto evento, inizia un nuovo anno importante che vedrà anche la pubblicazione di un album di inediti.

A Verona ci saranno oltre 3 ore di show dove andranno in scena le due anime musicali della Consoli. Sarà qui accompagnata da un’orchestra di 50 elementi come già sperimentato a Taormina nel 2001 con L’anfiteatro e la bambina impertinente. Ma sarà presente anche la sua storica rock band.

I biglietti per l’Arena di Verona sono già in vendita.

CARMEN CONSOLI – 25 ANNI MEDIAMENTE ISTERICI