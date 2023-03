Carlo Amleto, da Zelig e Bar Stella con il Tg0 al ritorno alla musica con un nuovo singolo

Carlo Amleto è un nome che abbiamo imparato a conoscere e riconoscere solo di recente, solo dopo l’enorme successo del suo Tg0 portato sul palco di Zelig e del Bar Stella.

Oggi il comico e attore ha deciso di tornare con un vero singolo musicale, Con Senza Picanto, in uscita venerdì 17 marzo su tutte le piattaforme digitali.

Partendo dal suo tormentone Tg0, Carlo Amleto gioca sull’abitudine della classe politica di dire tutto e il contrario di tutto, sostenendo posizioni e discorsi che non portano a nulla, se non al disaccordo con la parte avversa.

Il titolo prende in prestito un’espressione tipica dei kebabbari “con picanto o senza picanto”, sfruttandola a suo vantaggio e in maniera ironica per sottolineare un modo di comunicare confuso di chi dice una cosa e allo stesso tempo il suo esatto opposto.

Con Senza Picanto è un passo avanti e quasi definitivo verso l’uscita del primo album di Carlo Amleto, prevista per aprile, che vede alla produzione musicale il cantautore e musicista Pier Cortese.

carlo amleto tra tv e musica

Carlo Amleto si è fatto conoscere, come detto, in tv grazie alle partecipazioni in programmi comici come lo storico Zelig o il nuovo Bar Stella condotto da Stefano De Martino.

In realtà, però, Carlo è un ottimo musicista specializzato in piano jazz e composizione che, una volta terminato il liceo, ha scelto di affiancare agli studi musicali quelli attoriali.

Possiamo dire che siamo di fronte a un novello Luca Medici che, davanti alle telecamere, si faceva conoscere come Checco Zalone ma che, invece, ha e aveva alle spalle una grande cultura e tanto studio.

Il percorso di Carlo Amleto è appena cominciato e potrebbe succedere di tutto. La certezza, fino a questo momento, è che siamo di fronte a un talento capace di spaziare su più fronti e di farlo con tanta tecnica e bravura.