Carl Brave: svelata sui social la data di uscita del nuovo album

Con un post su Instagram Carl Brave ha annunciato l’imminente arrivo di un nuovo album, che uscirà a poco più di due anni da Notti Brave e Notti Brave After.

Sono numerosi gli episodi che nel 2020 hanno visto protagonista l’artista romano, ma la certezza della pubblicazione di un nuovo progetto musicale è stata svelata solo ora.

“Il mio nuovo album fuori il 9 ottobre.

Indovina il titolo e scrivilo nei commenti.”

Un simpatico contest con cui Carl Brave ha coinvolto il suo pubblico, mai come ora impaziente di ascoltare le nuove canzoni.

Nel frattempo il titolo del nuovo album è stato svelato insieme alla copertina che rappresenta il nonno dell’artista. Il disco si chiamerà Coraggio.

Durante questo strano 2020 Carl Brave ha sperimentato diversi generi, proponendo singoli a volte non semplici e immediati, che hanno incuriosito, ma anche spiazzato il pubblico.

Spigoli, con tha Supreme e Mara Sattei, è quello che ha funzionato meglio ottenendo anche un disco di platino.

Una menzione particolare per Fratellì, in cui Carl Brave ha parlato di tossicodipendenza con un duro racconto in musica (ne abbiamo parlato Qui).

L’artista ha, poi, collaborato con Francesca Michielin nel brano Star Trek, che, però, non è riuscito a bissare il successo di Fotografia del 2018. Altre collaborazione degne di nota sono quelle con Random in Marionette e Un’Altra Brasca con Dj Gengis e Gemello.

Carl Brave a settembre 2020 avrebbe dovuto tornare sul palco per due concerti unici a Milano e Roma. Gli appuntamenti live sono stati rinviati al 20 Luglio 2021 all’Urban Park Milano e al 24 in occasione di Rock In Roma all’Ippodromo delle Capannelle (ne abbiamo parlato Qui).