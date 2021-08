È partito il “Coraggio Tour” di Carl Brave. Il 23 agosto un grande show ricco di ospiti all’Arena di Verona

Carl Brave live. È partito ieri da Francavilla a Mare il tour di Carl Brave che lo porterà, il prossimo 23 agosto, a tenere anche un grande live all’Arena di Verona con tanti ospiti.

L’artista multiplatino, attualmente in radio con due brani, la hit Makumba con Noemi e Matrimonio Gipsy con Myss Keta e Speranza, è reduce dal raggiungimento di numerose certificazioni per i brani contenuti nel suo ultimo album, Coraggio.

Per l’esattezza sono stati certificati: Spigoli (Triplo Platino), Che Poi (Disco di Platino), Parli Parli, Shangai e Regina Coeli (tutte con il Disco D’Oro).

CARL BRAVE LIVE

Il Coraggio Live Tour 2021 è organizzato e prodotto da Francesco Barbaro per OTR Live, ed è già partito all’insegna dei sold out. Primo tra tutti quello della data di ieri sera ma anche quelli per gli appuntamenti di Taormina e Lecce.

Grande attesa poi per il live all’Arena di Verona del prossimo 23 agosto. Un concerto ricco di ospiti con una scenografia curatissima firmata da Giancarlo Sforza e in cui Carl Brave avrà con sé eccezionalmente 11 musicisti.

Sono nove invece i musicisti che stanno girando l’Italia con il cantautore per il Coraggio Tour 2021: sax (Marco Bonelli), batteria (Simone Ciarocchi), tastiere (Matteo Rossi), due chitarre (Lorenzo Amoruso e Massimiliano Turi), basso (Mattia Castagna), percussioni (Lucio Castagna), due trombe (Edoardo Impedovo e Gabriele Tamiri) e due coristi (Francesco Sacchini e Marta Gerbi).

Queste le date in calendario ad oggi:

19 agosto Francavilla a Mare (CH) – Terrasound

20 agosto Lecce – Luce Music Festival

23 agosto Verona (Arena)

27 agosto Servigliano (FM) – NoSound Urban Fest

30 agosto Taormina (Teatro Antico)

4 settembre Firenze – Notti a Teatro – Anfiteatro delle Cascine

Foto di copertina di Danilo D’Auria