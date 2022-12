Nel capodanno di Rtl 102.5 e Radio Zeta ci saranno anche Niveo e il talenti di X Factor

Cast del Capodanno di Rtl 102.5 e Radio Zeta.

Quest’anno il capodanno televisivo non sarà solo quello di Rai 1 (L’anno che verrà) e Canale 5 (Capodanno in Musica) ma anche quello a reti unificate di Rtl 102.5 e Radio Zeta che trasmetteranno Big & Bang da piazza Bra a Verona.

Lo show del 31 dicembre inizierà alle 21 in radiovisione con Federica Gentile, Carolina Rey e Mario Vai. Dalle 23 al via la festa in diretta da piazza Bra a Verona con brindisi a mezzanotte e poi si continuerà a ballare con la discoteca nazionale e il DJ SAUTUFAU.

A condurre la serata Angelo Baguini, Francesca Cheyenne, Jody Cecchetto, Diego Zappone e Simone Palmieri. L’1 gennaio la festa continua con “Il Brindisi a case connesse“.

Gli ascoltatori possono già prenotare il collegamento zoom per andare in diretta in radiovisione. I più fortunati potranno ricevere un regalo. Per prenotarsi basta collegarsi a RTL 102.5 Play qui.

