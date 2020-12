Capodanno 2021. Nella conclusione di questo strano anno la musica in televisione non mancherà.

E così mentre su Rai1 andrà in onda, in una forma diversa (vedi qui) una nuova edizione de L’Anno che verrà con Amadeus che vedrà ospiti, tra gli altri Arisa, Gaia, Annalisa (dal cast del prossimo Festival di Sanremo 2021), Rocco Hunt, i Ricchi & Poveri, Boomdabash, Umberto Tozzi, Clementino, Gigi D’Alessio, Piero Pelù, Shade, Rita Pavone e molti altri ancora, su Canale 5 salta l’appuntamento con il Capodanno 5 di Federica Panicucci a favore di una puntata speciale del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini.

Nella prima serata di Canale 5 invece andrà in onda una nuova puntata del reality più famoso della televisione italiana, il Grande Fratello (in questo caso in edizione “Vip”), dove ci sarà spazio anche per la musica fino ad almeno alle 2 di notte con uno degli opinionisti ospiti fissi del programma, Pupo, e con uno dei concorrenti ad oggi eliminati, Cristiano Malgioglio.

Ma non solo, a quanto pare tornerà in studio anche il concorrente, squalificato, Fausto Leali e ci saranno ospiti che si esibiranno in balletti e siparietti musicali come Valeria Marini (prossima a lanciare un nuovo singolo) e Rita Rusic e, direttamente da Amici di Maria De Filippi, i The Kolors.

Insomma la musica, più o meno discutibile, non mancherà in televisione nell’ultima notte dell’anno.