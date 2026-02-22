Capo Plaza Summer Tour 2026: date e biglietti dei concerti in Italia

Capo Plaza torna live con il Summer Tour 2026. Dopo le date nei palasport e il recente tour estivo, il rapper porterà il nuovo show in diverse città italiane tra luglio e settembre. Di seguito il calendario completo con tutte le date e le informazioni sui biglietti.
Capo Plaza Summer Tour 2026: date in Italia
- 27 luglio 2026 – Riccione Music City – Riccione
- 29 luglio 2026 – Auditorium Parco della Musica – Roma
- 30 luglio 2026 – Arena Flegrea – Napoli
- 20 agosto 2026 – Alguer Summer Festival – Alghero
- 22 agosto 2026 – Dream Pop Fest – Palermo
- 5 settembre 2026 – Decibel Open Air – Firenze
- 6 settembre 2026 – Sottosopra Fest – Bari
Biglietti Capo Plaza Summer Tour 2026
I biglietti saranno disponibili dalle ore 11:00 di martedì 24 febbraio.