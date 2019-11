Capo Plaza Ho fatto strada testo e video. Il 2019 di Capo Plaza si sta per concludere e dopo un anno vissuto in prima linea grazie all’ottimo riscontro dei suoi singoli e di numerosi featuring, ha pubblicato il nuovo brano Ho Fatto Strada, prodotto da Ava.

Ho fatto strada dà voce ad una generazione che è alla costante ricerca di una via d’uscita da una realtà dura, che non concede privilegi.

Nel singolo Ho Fatto Strada Capo Plaza riassapora i sentimenti di un bambino che ha vissuto in strade che non gli hanno mai concesso una vita facile, ma che lo hanno spinto a diventare ambizioso.

Un atto di coraggio che grazie alla sua determinazione gli ha permesso di avere successo nella vita e nella musica.

Pookie, il singolo della star internazionale Aya Nakamura che in Italia ha avuto il feat. di Capo Plaza (Qui il nostro articolo), ha recentemente ottenuto il disco di platino.

CAPO PLAZA HO FATTO STRADA TESTO

Grazie alla strada ho fatto strada

Soltanto lei ha visto le lacrime scendere da questi occhi

La strada giusta o sbagliata

O ti perdi in una busta oppure prendi tutto a morsi

Pla-Pla-Pla-Pla-Pla-Plaza

Fai una foto o una chiamata, ma non chiedono come sto

‘Sta vita è bella e pure amara

L’asfalto scotta, sì è il Sahara

Vieni nella giungla urbana.

Sono in gara

Questi cosa fanno per la fama

Sono in para

Sto pensando a fare nuova grana

E’ un flashback in ‘ste sere

Il suono delle sirene

Spero che finisce bene

Parlo in slang, non comprendi

Non parlo con questi vermi

Dici di no, non vedermi

O mio Dio,

lo sappiamo io e l’amico mio

O mio Dio,

per la strada per la strada.

Grazie alla strada ho fatto strada

Soltanto lei ha visto le lacrime scendere da questi occhi

La strada giusta o sbagliata

O ti perdi in una busta oppure prendi tutto a morsi

Pla-Pla-Pla-Pla-Pla-Plaza

Fai una foto, o una chiamata, ma non chiedono come sto

‘Sta vita è bella e pure amara

L’asfalto scotta, sì è il Sahara

Vieni nella giungla urbana.

Qualcosa non quadra

Non mi fermo fino a quando non ho quadri in casa

Corriamo sopra un’Abarth che derapa

Grazie alla strada ho fatto strada

Io non credo a nada

Fuck la polì’, fumo lei

Sono su una panca ancora

Se hai problemi vieni, ehi ehi

Fuck la polì’, free the guys

Non ci avrete mai

occhi giappo samurai.

Ho preso quello che volevo

Ora il limite non è più il cielo

Ho amici in meno

Ma ringrazio per quello che ho adesso dalla strada per la strada

Soltanto la pistola e lacrime scendere da questi occhi

La strada giusta o sbagliata

O ti perdi in una busta oppure prendi tutto e ammazzi

Pla-Pla-Pla-Pla-Pla-Plaza

Fai una foto o una chiamata, ma non chiedono come sto

‘Sta vita è bella e pure amara

L’asfalto scotta, sì è il Sahara

Vieni nella giungla urbana

Foto dai Social di Capo Plaza