Caparezza tra musica e fumetto: il 31 ottobre esce “Orbit Orbit”

Caparezza è pronto a tornare, e questa volta lo fa unendo le sue due passioni: la musica e i fumetti. Il 31 ottobre uscirà Orbit Orbit, il suo nuovo progetto discografico, un vero e proprio disco-fumetto.

Questa nuova uscita che segna anche il debutto ufficiale dell’artista come autore per la Sergio Bonelli Editore oltre a quello come artist in cast alla BMG Italy.

Orbit Orbit: il nuovo progetto discografico di Caparezza

Dopo l’annuncio del ritorno live nell’estate 2026, Caparezza sorprende ancora: Orbit Orbit non sarà solo un album, ma anche un fumetto, pensato e scritto dall’artista stesso, da sempre grande appassionato del genere.

Il disco, il nono della sua carriera, nasce proprio da qui:

“Sono un appassionato lettore di fumetti, e creandone uno ho realizzato un sogno che avevo nel cassetto fin da bambino. Non potevo immaginare, però, che l’entusiasmo per questo nuovo percorso mi avrebbe motivato a concepire un intero nuovo album in studio”, racconta l’artista pugliese.

L’album, pubblicato da BMG Italy, è disponibile in preorder a partire da oggi al link: https://caparezza.lnk.to/OrbitOrbitPR

Il fumetto Orbit Orbit: tra immaginazione e musica

In contemporanea con l’album uscirà anche Orbit Orbit, il fumetto pubblicato da Sergio Bonelli Editore, una delle realtà editoriali più importanti d’Europa. Un viaggio onirico e fuori dagli schemi che unisce grandi firme e nuovi talenti del fumetto italiano, con una copertina firmata da Matteo De Longis.

Il fumetto sarà disponibile in due edizioni: albo a colori (240 pagine, 16×21 cm) e volume cartonato a colori (256 pagine, 19×26 cm)

caparezza: I formati fisici del nuovo album, Orbit Orbit

L’album sarà disponibile in diversi formati fisici pensati per collezionisti e appassionati:

SPACE LP BOX : doppio vinile “Space Version” + fumetto + adesivi

: doppio vinile “Space Version” + fumetto + adesivi SPACE CD BOX : CD + fumetto + cartolina “artcard” + adesivi

: CD + fumetto + cartolina “artcard” + adesivi Doppio vinile “IDEA VERSION” : Pink-Purple Marbled (esclusiva Amazon)

: Pink-Purple Marbled (esclusiva Amazon) Doppio vinile “FLYING AIRSTREAM VERSION” : Silver (esclusiva Feltrinelli)

: Silver (esclusiva Feltrinelli) Doppio vinile “PLANET NOSTOS VERSION” : Transparent Blue (esclusiva Discoteca Laziale)

: Transparent Blue (esclusiva Discoteca Laziale) Doppio vinile Black

CD Digipack

Caparezza torna quindi con un progetto che unisce musica, immaginazione e cultura pop, con la firma inconfondibile di un artista che ha sempre fatto della sperimentazione la sua cifra stilistica.